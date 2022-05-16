"Ямал-Європа" повністю зупинено – кому Росія зробила гірше

Експерт розповів, чого добивається Кремль своєю дивною газовою політикою

Що зупинка "Ямал-Європа" означає для Європи та РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Газпром" заявив, що з 12 травня не прокачуватиме газ по трубопроводу "Ямал – Європа" через Польщу. Це сталося після того, як у Кремлі запровадили санкції проти компанії EuRoPol GAZ, яка володіє польською частиною труби.

Чим зумовлене таке дивне рішення і чого домагається Росія, "Сьогодні" запитали в експерта.

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За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, ця зупинка "Ямал-Європа" була однією з способів вплинути на Європу.

"Росія зараз шантажує Європу, робить це навмисно і робитиме, тому що хоче змусити ЄС не вводити газове ембарго", – каже експерт.

Охріменко вважає, що такими діями Росія лише спонукає Європу швидше відмовлятися від її енергоносіїв, що на жаль, неможливо зробити миттєво.

"Але є розмови, що цей темп можна збільшити та відмовитися вже до 2025 року. Якщо Європа вирішить, що до того моменту вони повністю відмовляються від російського газу – це буде дуже велика перемога", – каже аналітик.

Транзит через Україну

Також через дії окупантів Європа втратила третину транзиту блакитного палива, що проходить через Україну, після того, як було зупинено станцію "Сохранівка" в Луганській області.

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Експерт упевнений, що повністю припиняти транзит після цього Україна не може, оскільки, по-перше, це вважатиметься порушенням, а по-друге, налаштує ЄС проти нас.

Німці навіть можуть знову почати розмови про "Північний потік-2", вважає Охріменко.

"Після війни потрібно побудувати нову модель відносин із РФ, одна з можливих моделей передбачає зобов'язати Росію продавати газ на кордоні", – розповідає економіст.

Це означає, що Росія транспортує газ до кордону і вже Україна вирішує, у яких обсягах, за якою ціною та умовами транспортувати його далі.

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"Сьогодні" раніше розповідали, якою послідовністю будуть відмирати кремлівські газопроводи і розповідали, що відбувається з акціями російських енергетичних компаній -гігантів.