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"Ямал – Європа" знову не працює: "Газпром" піддався санкціям Кремля

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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12 травня, 18:30
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Російський енергетичний гігант більше не може експортувати природний газ через Польщу
Кремль знову намагається маніпулювати Заходом, але робить гірше лише собі
Кремль знову намагається маніпулювати Заходом, але робить гірше лише собі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на 12 травня "Газпром" заявив, що більше не транспортуватиме газ по трубі "Ямал – Європа" через Польщу.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", це стало неможливим після того, як у Кремлі запровадили санкції проти компанії EuRoPol GAZ, що володіє польською частиною газопроводу.

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"Введено заборону на здійснення операцій та платежів з особами, що перебувають під санкціями. Для "Газпрому" це означає заборону на використання газопроводу, що належить EuRoPol GAZ, для транспортування російського газу через Польщу", – пояснив представник монополіста з РФ Сергій Купріянов.

Польська частина "Ямал – Європи" налічує 683 км та містить п’ять компресорних станцій. За цей відрізок газової труби відповідає EuRoPol GAZ, а керує ним окремий оператор польської ГТС – Gaz System.

Пояснення "Газпрому"

Позиція російської сторони досить агресивна. За словами Купріянова, польська сторона раніше неодноразово порушувала права "Газпрому" як акціонера EuRoPol GAZ.

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Йдеться насамперед про відмову Польщі платити за блакитне паливо в рублях наприкінці квітня. "Газпром" відреагував на це відключенням країни від газу – повністю припинив постачання газовій компанії PGNiG, тоді ж під роздачу потрапила й болгарська "Булгаргаз".

У РФ пригадали й те, що поляки внесли російський концерн до переліку підсанкційних юридичних осіб і в такий спосіб заблокували йому можливість здійснювати операції з акціями та іншими цінними паперами EuRoPol GAZ, отримувати дивіденди.

Контрсанкції Кремля

У відповідь на обмеження Заходу проти Росії Кремль вирішив застосувати свої санкції 11 травня, що більше схоже на вистріл собі в ногу. До російського підсанкційного списку потрапила 31 компанія з ЄС. Більшість із них пов’язані з групою Gazprom Germania, від якої відхрестився "Газпром", туди ж увійшла і EuRoPol GAZ.

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Водночас споживачам блакитного палива з РФ, схоже ці санкції особливої шкоди не принесуть. За останні кілька місяців німецький енергетичний регулятор зменшив вплив російського монополіста на транзит до Європи. У коментарі Reuters речник компанії зазначив, що останнім часом через "Ямал – Європа" прокачували не так багато газу.

"Навряд чи якийсь газ до Німеччини проходив через цей трубопровід упродовж останніх тижнів. Найбільше обсягів надійшло до Польщі", – додав він.

Воскресіння "Ямал – Європи"

Від 21:00 9 травня до 7:00 10 травня "Газпром" прокачував газ через "Ямал – Європа" в Польщі. До цього газопровід два тижні не використовувала російська сторона, він тривалий час працював у реверсному режимі: блакитне паливо постачали з Німеччини до Польщі.

На платформі GSA Platform відбувся аукціон, за результатами якого російський монополіст забронював собі на кілька годин потужності. Втім, замість максимального об’єму 3,7 млн кубометрів на годину він використовував лише третину – 1,1 млн кубометрів на годину.

Раніше "Сьогодні" писали, що "Газпром" та "Роскосмос" придумали схему для обходу санкцій. Водночас британський нафтогазовий гігант Shell знайшов покупця на мережу своїх АЗС в Росії.

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