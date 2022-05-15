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ЄС дав задню? У Європі вигадали, як платити за російський газ в обхід санкціям

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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15 травня, 15:16
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Для цього Євросоюз підготував проєкт рекомендацій для імпортерів газу
Імпортери зможуть купувати газ не порушуючи санкцій
Імпортери зможуть купувати газ не порушуючи санкцій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Аби імпортери газу надалі змогли купувати в РФ блакитне паливо, при цьому не порушуючи санкцій, ЄС підготував проєкт рекомендацій, в якому зазначив, що компанії повинні чітко заявити, що вони вважають свої зобов’язання виконаними після сплати в євро або доларах відповідно до чинних контрактів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на наближених до процесу співрозмовників.

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Відповідно такі вказівки не заважають компаніям відкривати рахунки в Газпромбанку і дозволять їм купувати газ без порушення санкцій.

13 травня на закритому засіданні Єврокомісія повідомила державам-членам, що оновлені інструкції роз'яснюють, що компанії можуть відкривати рахунок в євро або доларах у Газпромбанку, як того хоче Кремль. Однак щодо відкриття такого рахунку в рублях ЄС промовчав, хоч раніше чиновники блоку запевняли, що це порушить санкції.

Також інструкція ЄС говорить про те, що після оплати компаніями газу в євро або доларах і оголошення своїх зобов’язань виконаними, від них не можуть вимагати подальших дій з боку Росії щодо платежу. При цьому за кремлівським механізмом Газпромбанк конвертує отриману валюту в рублі, після чого самі компанії повинні здійснити вже рублевий платіж.

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Німеччина не готова відмовитися від газу агресора

Попри те, що Німеччина планує відмовитися від імпорту російської нафти та вугілля вже до кінця цього року, з газом вона поспішати не збирається і наміру відмовитися від поставок країна не має.

Як сказав Олаф Шольц в інтервʼю t-online, Німеччина не має необхідної кількості терміналів зрідженого газу.

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