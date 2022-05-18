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За добу енергетики повернули світло для 5 тисяч сімей на Донеччині – ДТЕК

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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18 травня, 17:31
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Попри обстріли, ремонтні роботи тривають на більшій частині регіону
Енергетики відновлюють світло у Донецькій області
Енергетики відновлюють світло у Донецькій області / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 5 тисячам родин в 11 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомили у компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"17 травня аварійні бригади ДТЕК змогли повністю чи частково заживити 11 населених пунктів. Це дозволило відновити електропостачання домівок 4 658 родин у Бахмутському, Покровському, Волноваському та Краматорському районах", – повідомили в компанії.

Через бойові дії без світла поки що лишаються мешканці 281 населеного пункту Донецької області.

"Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Через бойові дії тут постійно пошкоджується електрообладнання", – зазначили в ДТЕК.

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Відновлення мереж відбувається лише з дозволу Збройних сил України.

Раніше ми розповідали, що енергетики ДТЕК вже повністю відновили електропостачання у Київській області, і писали, як Україна може допомогти Заходу позбутися залежності від РФ.

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