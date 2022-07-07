Захід готує потужний удар по Кремлю – що буде з цінами на криваву нафту

Джерело в американському уряді розповіло, над чим зараз працюють лідери G7

Ціни на російську нафту можуть обмежити до рекордних значень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

США та союзники обговорюють обмеження ціни на російську нафту до 40-70 доларів за барель.

Про це повідомляє американська агенція Bloomberg.

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Наразі лідери "Великої сімки" обговорюють кілька способів, як обмежити доходи агресора від продажу нафти та одночасно звести до мінімуму вплив на власну економіку.

Раніше, на саміті в Німеччині, лідери домовилися розглянути варіанти обмеження цін через заборону страхування та транспортних послуг, необхідних для перевезення російської нафти та нафтопродуктів, якщо її не купують за ціною, нижчою за узгоджену.

Більш конкретно поріг цін визначать ринкові умови, коли буде узгоджено межу і все ще може сильно змінитися.

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В адміністрації Байдена вважають поріг у 40 доларів надто низьким, адже погано організовані заходи можуть призвести до стрибка цін на нафту.

Джерело Bloomberg в американському уряді розповіло, що такі обмеження є крайнім заходом. Один із чиновників поділився, що представники адміністрації Байдена нині проводять кілька нарад на тиждень щодо цінової межі.

Джерело також зауважило, що зусилля будуть активізовані вже найближчими тижнями.

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Купівля кривавої нафти

Основними покупцями російської нафти стали Китай та Індія. Також ці країни активно закуповують газ та вугілля.

Сама тільки КНР витратила на купівлю 18,9 млрд дол. - удвічі більше, ніж у 2021 році. Ще більше наростила закупівлі Індія, заплативши агресору вп'ятеро більше, ніж минулого року.

"Сьогодні" писали, що відбувається з цінами на нафту і хто може витіснити Росію навіть з китайського ринку нафти.