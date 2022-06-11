"Заборона газу неможлива": чому Угорщина блокуватиме нові санкції проти РФ

Історія, коли Угорщина не згодна з діями ЄС проти РФ, знайде своє продовження і в сьомому пакеті санкцій

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виключив перспективу відмови від газу агресора / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Угорщина заявила про неможливість підтримки заборони російського газу в рамках наступного пакету санкцій ЄС (за рахунком вже сьомого). По суті, позиція країни щодо блакитного палива РФ залишається такою ж, як і була щодо ембарго на імпорт нафти агресора.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє CNBC.

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Такі коментарі прозвучали після того, як президент РФ Володимир Путін заявив, що, на його думку, Захід не зможе відмовитися від російської нафти та газу впродовж кількох років.

"У нас має бути дуже чітка позиція щодо війни, яка у нас є, ми засуджуємо Росію за цю військову агресію. Ми підтримуємо Україну. Але ми повинні враховувати і реальність", — сказав міністр.

Нагадаємо, що першочерговим завданням ЄС у санкційній політиці проти РФ було саме запровадження ембарго щодо нафти агресора. Наприкінці травня Європа погодила часткову заборону сировини.

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