Зелена електроенергія цікавить всю Європу – що заважає Україні її експортувати

Розповідаємо що заважає "Гарантованому покупцю" вже зараз почати експорт зеленої електроенергії

Україна може "завалити" Європу зеленим експортом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна може розвивати експорт так званої зеленої електроенергії до інших країн, однак скільки ми здатні постачати поки не до кінця зрозуміло.

Про це заявив керівник ДП "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, цю ідею точно потрібно розвивати, оскільки вона може працювати на майбутнє.

"ГарПок" хоче брати участь у експорті, ми могли б продавати енергію з ВДЕ, до чого так прагне Європа. По-перше, ми продаємо їм чисту електроенергію, а вони наполягають, що всі мають перейти на такий ресурс. По-друге, це для них було б кроком допомоги Україні, яка веде війну", – зазначив Пилипенко.

Він наголосив, що Європа буде зацікавлена в українській зеленій електроенергії і це питання вже готується до розгляду на перемовинах.

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Наразі обговорення проводяться на рівні Міністерства енергетики та НКРЕКП і опрацьовуються зміни до законодавства, які б дозволили експортувати електроенергію.

Що обмежує "ГарПок"?

Пилипенко розповів, що згідно з чинним законодавством "ГарПок" має продавати ресурс на ринку двосторонніх договорів винятково на електронних аукціонах. Це і обмежує підприємство.

"Якби дописати до неї уточнення "крім експорту", тоді ми могли б укладати прямі договори з іншими суб’єктами і пробувати експортувати. Брати участь в аукціонах на перетини і так далі. Без цієї зміни ми не можемо", – каже експерт.

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Україна може замінити російську нафту

Україна може виробляти замінник для російського чорного золота зі звичайного ріпака.

За словами фермера Віктора Шеремета, з одного гектара ріпаку можна отримати понад тонну біодизеля.

Це паливо не лише екологічніше за нафту, а й допомагає уникнути споживання понад тисячі тонн російської нафти.

"Сьогодні" також писали, що вчені навчилися запускати у космос супутники за допомогою водневої гармати, і розповідали про сонячні батареї, які можуть працювати навіть уночі.