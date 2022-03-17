Зелена енергетика на зміну російському газу: які країни збудують незвичайний трубопровід

Розповідаємо, які країни домовилися про будівництво водневого трубопроводу для зниження залежності від РФ

Як Європа знижуватиме залежність від РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Німеччина та Норвегія розглядають можливість будівництва водневого трубопроводу між ними, щоб зменшити енергетичну залежність від Росії.

Про це повідомляє американська агенція Bloomberg.

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Зазначається, що найближчим часом сторони планують провести техніко-економічне обґрунтування проєкту, кінцевою метою якого є транспортування зеленого водню з Норвегії до Німеччини.

Це підтвердили міністр економіки Німеччини Роберт Габек та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

"Найближчими місяцями та роками буде вкрай важливо прискорити розвиток альтернативних джерел енергії для Європи як замінників російського газу та нафти й розвинути для цього необхідну інфраструктуру", — наголошується в повідомленні.

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Використання старої інфраструктури

Раніше консорціум Ready4H2, який об'єднує газорозподільні компанії з 16 країн ЄС, заявив, що близько 1,1 млн км газової трубопровідної інфраструктури в Європі зможе працювати на "чистому" водні.

Це означає, що після так званого"зеленого переходу газорозподільні мережі можуть бути корисні для транспортування водню, що приведе до зниження його вартості.

"Сьогодні" також писали, що у Швейцарії вигадали "дерев'яні" батареї, і розповідали, що Японія запускає водневий поїзд.