Зелені лідери: які країни найближче до переходу на чисту енергію

У 2021 році з вітряної та сонячної енергії було зроблено 10,3% світової електроенергії, що на цілий 1% більше за результат 2020 року і вдвічі більше, ніж у 2015 році.
Про це повідомляє спеціалізований аналітичний центр Ember.
В одній із країн частка зеленої електроенергії вже перевалила за 50% і цим революціонером стала Данія. А фактично, 50 країн виробили понад десяту частину своєї електроенергії за рахунок вітру та сонця.
Перша десятка лідерів виглядає так:
- Данія – 51,9%;
- Уругвай – 46,7%;
- Люксембург – 43,4%;
- Литва – 36,9%;
- Іспанія – 32,9%;
- Ірландія – 32,9%;
- Португалія – 31,5%;
- Німеччина – 28,8%;
- Греція – 28,7%;
- Великобританія – 25,2%.
Перехід продовжується
Глобальний перехід до електроенергетики йде повним ходом, незважаючи на те, що викиди в цьому секторі досі знаходяться на рекордно високому рівні.
Свою частку чистої електроенергії протягом наступних 15 років планують збільшити США, Німеччину, Великобританію та Канаду. У цю сферу інвестують і приватні компанії, наприклад Amazon та Apple.
Все більше і більше зеленої енергії додається до світової економіки на шляху до кінцевої мети – повного поетапного відмови від копалин палива.
"Сьогодні" раніше писали, про що домовилася Україна з найбільшою німецькою енергетичною компанією та розповідали, чи можемо ми експортувати зелену електроенергію.