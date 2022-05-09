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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Зелені лідери: які країни найближче до переходу на чисту енергію

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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9 травня, 14:10
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У зелену електроенергію інвестують найбільші світові компанії з різних сфер
Частка чистої електроенергії досягла рекорду
Частка чистої електроенергії досягла рекорду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У 2021 році з вітряної та сонячної енергії було зроблено 10,3% світової електроенергії, що на цілий 1% більше за результат 2020 року і вдвічі більше, ніж у 2015 році.

Про це повідомляє спеціалізований аналітичний центр Ember.

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В одній із країн частка зеленої електроенергії вже перевалила за 50% і цим революціонером стала Данія. А фактично, 50 країн виробили понад десяту частину своєї електроенергії за рахунок вітру та сонця.

Перша десятка лідерів виглядає так:

  • Данія – 51,9%;
  • Уругвай – 46,7%;
  • Люксембург – 43,4%;
  • Литва – 36,9%;
  • Іспанія – 32,9%;
  • Ірландія – 32,9%;
  • Португалія – 31,5%;
  • Німеччина – 28,8%;
  • Греція – 28,7%;
  • Великобританія – 25,2%.

Перехід продовжується

Глобальний перехід до електроенергетики йде повним ходом, незважаючи на те, що викиди в цьому секторі досі знаходяться на рекордно високому рівні.

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Свою частку чистої електроенергії протягом наступних 15 років планують збільшити США, Німеччину, Великобританію та Канаду. У цю сферу інвестують і приватні компанії, наприклад Amazon та Apple.

Все більше і більше зеленої енергії додається до світової економіки на шляху до кінцевої мети – повного поетапного відмови від копалин палива.

"Сьогодні" раніше писали, про що домовилася Україна з найбільшою німецькою енергетичною компанією та розповідали, чи можемо ми експортувати зелену електроенергію.

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Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
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1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
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ДП
ГАЗ
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42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Альтернативна енергетика
Лідери вітрової та сонячної енергії (частка):
1
Данія Данія
51,9%
2
Уругвай Уругвай
46,7%
3
Люксембург Люксембург
43,4%
4
Литва Литва
36,9%
5
Іспанія Іспанія
32,9%
6
Ірландія Ірландія
32,9%
7
Португалія Португалія
31,5%
8
Німеччина Німеччина
28,8%

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