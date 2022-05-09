Зелені лідери: які країни найближче до переходу на чисту енергію

У зелену електроенергію інвестують найбільші світові компанії з різних сфер

Частка чистої електроенергії досягла рекорду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У 2021 році з вітряної та сонячної енергії було зроблено 10,3% світової електроенергії, що на цілий 1% більше за результат 2020 року і вдвічі більше, ніж у 2015 році.

Про це повідомляє спеціалізований аналітичний центр Ember.

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В одній із країн частка зеленої електроенергії вже перевалила за 50% і цим революціонером стала Данія. А фактично, 50 країн виробили понад десяту частину своєї електроенергії за рахунок вітру та сонця.

Перша десятка лідерів виглядає так:

Данія – 51,9%;

Уругвай – 46,7%;

Люксембург – 43,4%;

Литва – 36,9%;

Іспанія – 32,9%;

Ірландія – 32,9%;

Португалія – 31,5%;

Німеччина – 28,8%;

Греція – 28,7%;

Великобританія – 25,2%.

Перехід продовжується

Глобальний перехід до електроенергетики йде повним ходом, незважаючи на те, що викиди в цьому секторі досі знаходяться на рекордно високому рівні.

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Свою частку чистої електроенергії протягом наступних 15 років планують збільшити США, Німеччину, Великобританію та Канаду. У цю сферу інвестують і приватні компанії, наприклад Amazon та Apple.

Все більше і більше зеленої енергії додається до світової економіки на шляху до кінцевої мети – повного поетапного відмови від копалин палива.

"Сьогодні" раніше писали, про що домовилася Україна з найбільшою німецькою енергетичною компанією та розповідали, чи можемо ми експортувати зелену електроенергію.