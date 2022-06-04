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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Жителям Донецької області відновили електропостачання — хто тепер зі світлом

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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4 червня, 12:09
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Електропостачання відновили для 50 тис. клієнтів клієнтів ДТЕК
27 пунктам повернули електропостачання
27 пунктам повернули електропостачання / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За добу 3 червня енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання для 50 тисяч клієнтів у Донецькій області.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"У Донецькій області за минулу добу ми заживили 27 населених пунктів, повернули світло 50 тисячам клієнтів. Це Бахмуцький район, Слов’янський", — повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Сахарук додав, що у більшості домівок ремонтні бригади за час війни повертали світло по 5-10 разів.

Також він підкреслив, що зараз Дніпропетровщина потерпає від обстрілів, тому кожного тижня енергетики повертають світло 3-5 тисяч споживачів.

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Де спостерігається стабільна ситуація?

В той же час стабільна ситуація зберігається на деокупованих територіях, а саме на Київщині, Чернігівщині та Сумщині.

"На Київщині наразі завершуємо точкове підключення для тих будинків, мешканці яких повертаються", — підкреслив Сахарук.

Нагадаємо, що протягом травня ремонтні бригади компанії ДТЕК відновили електропостачання 579 населених пунктів Донецької області, повернувши світло для 650 тис. сімей.

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Ініціатива у Давосі

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі побувала компанія ДТЕК й однією зі своїх головних знакових місій енергетики називали просування розвитку "зелених" проєктів та пошук іноземних інвесторів.

Проєкт називається "30 до 2030" і передбачає, що протягом восьми років, до 2030 року, потужності "зеленої" енергетики в Україні зростуть з 9 до 30 ГВт.

У цьому питанні наша країна сподівається на підтримку європейців, яким замість цього пропонують постачання "чистої" енергії замість російських ресурсів.

"Сьогодні" раніше писали, кому ДТЕК безкоштовно надали електроенергії на 137 млн. грн, а також розповідали, як розвиток зеленої енергетики в Україні допоможе Європі.

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