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Акції "Газпрому" різко розвернулись: що відбувається на біржі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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12 травня, 14:09
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Розповідаємо, коли газовий монополіст повністю покине іноземні фондові майданчики
Акції "Газпрому" знову почали падати
Акції "Газпрому" знову почали падати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Акції найбільшої газової компанії РФ "Газпром" почали знижуватися у четвер, 12 травня, після невеликого зростання.

Про це свідчать дані біржових торгів.

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Просідання з початку торгів невелике і становить трохи менше 3%, капіталізація цінних паперів становить 239,53 рубля.

Що відбувається з акціями "Газпрому"
Що відбувається з акціями "Газпрому" / Фото: скріншот

Акції компанії в останні місяці дуже нестабільні, і наприкінці квітня взагалі падали нижче 200 рублів.

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Як розповідав раніше фінансовий аналітик Олексій Лупоносов, російський фондовий ринок не відображає реальну ситуацію в економіці. Тому падіння та зростання акцій на біржі ніяк не впливають на фінансову стабільність "Газпрому".

До речі, 31 травня компанія повністю залишить іноземні фондові майданчики, після того, як в РФ ухвалили закон про заборону розміщувати там депозитарні розписки на цінні папери компаній РФ.

"Газпрому" пригрозили судом

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко нагадав газовому гіганту, що він має платити Україні за транзит газу після будь-якого рішення про форму прокачування.

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Саме такі умови були прописані у контракті 2019 року і у разі їх невиконань "Нафтогаз" може звернутися до Стокгольмського суду.

Такі розбіжності почалися після того, як українська сторона повідомила "Газпрому", що не може гарантувати стабільний транзит блакитного палива через окуповані території, та запропонувала змінити точку входу.

"Сьогодні" також писали, як монополіст навчився обходити санкції Заходу та розповідали, як "Газпром" готував подушку для вторгнення в Україну.

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