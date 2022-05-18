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Акції "Лукойл" змінили курс – що відбувається на біржі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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18 травня, 12:40
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Розповідаємо, як виглядає динаміка акцій російської приватної компанії "Лукойл"
Акції "Лукойл" почали зростати
Акції "Лукойл" почали зростати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Акції російської приватної нафтової компанії "Лукойл" у середу, 18 травня, взяли курс на зростання.

Про це свідчать дані біржових торгів.

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Станом на 12 годину дня капіталізація цінних паперів зросла на 1,02% порівняно з попереднім днем, їхня ціна становить 4546 рублів.

А ось динаміка за місяць у "Лукойлу" негативна, в порівнянні з попереднім періодом, акції впали на 0,07% та постійно переживають різкі коливання.

Акції "Лукойл" протягом місяця
Акції "Лукойл" протягом місяця

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Ціни на нафту

У понеділок, 16 травня, ціна нафтових ф'ючерсів різко знизилася і продовжує коливання.

Вартість бареля West Texas Intermediate (WTI) склала до 109 доларів, а ф'ючерси на липень ще нижче.

Еталонна нафта Brent подешевшала до 109 доларів на біржі ICE, але дуже скоро повернулася на рівень 111 доларів за барель.

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Причини таких коливань називають різні, серед них ще відлуння пандемії коронавірусу та скорочення співпраці з Росією, що може призвести до дефіциту різних енергоресурсів.

Гравців ринку лякають ризики майбутніх постачання нафти з РФ, оскільки вони можуть обірватися будь-якої миті.

"Сьогодні" також писали, чому Німеччина не хоче відмовитися від енергоресурсів агресора та розповідали, що відбувається з акціями "Роснафти" та "Газпрому".

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