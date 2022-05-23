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Акції "Роснафти" увійшли в круте піке – куди скотилася компанія

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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23 травня, 12:47
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Розповідаємо, що відбувається з акціями нафтового гіганта РФ на біржі
Акції "Роснафти" невпинно падають
Акції "Роснафти" невпинно падають / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Акції російської державної нафтової компанії "Роснафта" продовжили своє падіння та опустилися на 2,15%, порівняно з попереднім днем.

Про це свідчать дані біржових торгів.

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У понеділок, 23 травня, станом на 11:50 акції нафтового гіганта опустилися до 376 рублів.

Акції "Роснафти" падають 23 травня
Акції "Роснафти" падають 23 травня / Фото: скріншот

Динаміка за тиждень та за місяць теж негативна. Ще 29 квітня акції коштували 409 рублів, а до початку війни, 16 лютого – 573 рублі.

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Різкий спад нижче 300 рублів стався після 24 лютого, потім крива трохи вирівнялася, але повернутися на попередні позиції "Роснафта" не змогла.

Незалежність від Росії

Литва повністю позбулася залежності від російських енергоресурсів.

22 травня країна перестала імпортувати електроенергію, а від газу та нафти відмовилася ще у квітні.

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Споживачів електроенергії забезпечуватимуть за рахунок місцевого виробництва та імпорту через з'єднання зі Швецією, Польщею та Латвією.

Від газу Литва почала відмовлятися одразу після початку кровопролитної війни проти України. Спочатку це робили окремі компанії, а згодом відмову від блакитного палива агресора закріпили на державному рівні.

"Сьогодні" раніше писали, хто допомагає агресору продавати криваве чорне золото в обхід санкцій, і розповідали, чому нафта швидко дешевшає.

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