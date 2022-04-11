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СЬОГОДНІ Industry Компанії

Альтернативні потужності: на заході України запустили виробництво Corum Group

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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11 квітня, 17:29
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У двох західних областях запрацювали нові потужності машинобудівної компанії
Corum Group запустила потужності в західних областях
Corum Group запустила потужності в західних областях / Фото: Колаж: Сьогодні, CORUM GROUP

У Хмельницькій та Волинській областях ввели в експлуатацію виробництва машинобудівної компанії Corum Group.

Підприємство входить до складу ДТЕК Енерго, про що повідомили на сторінці компанії.

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Критично важливе виробництво

За словами гендиректора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва, попри війну з російськими загарбниками, вдалося оперативно знайти альтернативні потужності й перемістити на захід країни критично важливе виробництво.

Від оперативної та надійної роботи машинобудівників залежить стабільна робота вугільних підприємств, а отже – наявність світла та тепла у будинках українців. Ми робимо все можливе, щоб надалі забезпечувати енергонезалежність країни та наближаємо нашу перемогу відданою працею, – наголосив Салєєв.

Продукція компанії

На місцях уже йде виробництво повним ходом. Працівники Corum Group виготовляють продукцію для безперебійної роботи шахт та енергосистеми України:

  • анкери;
  • протипожежні труби;
  • рештаки;
  • зірочки.

У Хмельницькому будуть виготовляти анкери та протипожежні труби – частину продукції "Корум Дружківського машинобудівного заводу". Процес виробництва вже налаштували та узгодили конструкторську документацію, першу партію анкерів також випустили.

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Рештаки та зірочки виготовляли на "Корум Світло шахтаря". Зараз роботу розподілять між промисловими майданчиками на Волині. Першу партію для потреб шахтарів планують випустити в травні.

Металургія України в умовах війни

Важка промисловість стала на воєнні рейки та адаптувалася до реалій сьогодення. Нещодавно частково вивели з консервації потужності "Запоріжсталі". На комбінаті знову в роботі аглофабрика, 3 агломашини та 2 доменні печі в цеху. Раніше всі потужності законсервували, щоб мінімізувати можливі втрати під час війни.

"Ми готові працювати й дати відсіч ворогам нашою головною зброєю – мирною працею", – наголосив гендиректор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

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Перед цим відновило роботу ще одне металургійне підприємство групи "Метінвест", – "Запоріжвогнетрив". Виробничі підрозділи частково вивели з режиму консервації, а також знову запрацювали сервісні центри в Запоріжжі й Кривому Розі.

Раніше ми розповідали, що з режиму консервації вивели основні підрозділи заводу "Запоріжкокс". Водночас гендиректор "Азовсталі" пообіцяв, що маріупольський комбінат відновлять і він знову працюватиме для України.

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