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"Азовсталь" та ММК ім. Ілліча планують відновити: які втрати промисловості України у війні з РФ

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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24 травня, 18:16
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Війна призвела до значних втрат у сфері промисловості, але український бізнес обіцяє все відновити
Коротко про найбільші втрати бізнесу через війну РФ проти України
Коротко про найбільші втрати бізнесу через війну РФ проти України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Одна з найбільших в Україні груп компаній – "Смарт-Холдинг", у зв’язку з війною зазнала колосальних втрат.

Як повідомила генеральна директорка "Смарт-Холдингу" Юлія Кир’янова, сумарне падіння виробництва перевищує 50%, але бізнеси – живі та планують боротися й рухатися вперед, пише Інтерфакс-Україна.

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Мовиться про сумарне падіння виробництва у сфері металургії, агропромисловості та видобутку газу. Це стосується всіх основних бізнесів групи компаній.

"Коли ти припиняєш думати про майбутнє, ти помираєш. І ворог хоче, щоб ми померли. Але ми живі!" – наголосила Кир'янова.

Основні цифри

За словами гендиректорки "Смарт-Холдингу", упродовж 2021 року гірничо-металургійний комплекс працював здебільшого на експорт і виробив 23,5 млн тонн сталевої продукції та залізної руди. Після війни виробництво впало до 8 млн тонн, з яких приблизно 6 млн планують експортувати.

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Компанія має частку в групі "Метінвест", куди входять маріупольські комбінати "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча. Разом вони продукували 53% від усього виробництва сталі, а зараз зруйновані. Те, що бізнеси ще видобувають, наразі не можуть продати через блокування експортних каналів.

У зв’язку з нападом Росії на Україну, може скоротитися й виробництво кукурудзи та пшениці – на 54% та 35% відповідно. Це культури, які також становлять основу українського експорту. Проблема ще й у тому, що аграрії втрачають землі, наприклад, агрохолдинг HarvEast через війну втратив 68% орних земель.

В Україні на 22% скоротився видобуток природного газу. Водночас більшість родовищ на сході країни перебувають під загрозою авіаударів. До кінця 2022 року прогнозується скорочення видобутку до 16 млрд кубометрів газу.

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Відновлення бізнесу

Юлія Кир’янова, однак зберігає оптимізм та переконана, що металургійну галузь вдасться відновити. Ба більше, нові підприємства модернізують відповідно до сучасних стандартів.

"Ми будуватимемо нові об'єкти, максимально ефективні й екологічно чисті, з використанням найкращих галузевих практик і технологій, враховуючи, що декарбонізація буде одним із наших головних принципів", – пояснила вона.

Проєкт Stop Bloody Energy

Компанії ДТЕК Ріната Ахметова, "Нафтогаз України" та "Укренерго" у березні 2022 року започаткували проєкт Stop Bloody Energy. Західні компанії моніторять та створюють "чорний список" тих, хто продовжує співпрацю з Росією й у такий спосіб спонсорує війну.

Завдяки діяльності Stop Bloody Energy, про вихід з Росії заявив швейцарський концерн Sulzer. Раніше компанія, що спеціалізується на виготовленні промислових насосів і станків для нафтової, нафтохімічної, целюлозно-паперової та інших галузей, потрапила до українського списку.

У "чорному списку" ще залишаються 13 компаній, які попри санкції Заходу, продовжують вести бізнес у РФ. Українські корпорації закликають міжнародну спільноту припинити співпрацю з агресором у паливно-енергетичній сфері.

Раніше "Сьогодні" писали, як проєкт Stop Bloody Energy руйнує економіку РФ та які компанії увійшли до списку тих, хто підтримує Росію у війні проти України.

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