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Bentley за півмільйона під час війни: "Нафтогаз" звільнив радника голови правління Діденка

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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10 червня, 17:13
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Поки в Україні йде війна та гинуть військові, держпосадовці не гребують купівлею коштовних автомобілів
Новий автомобіль датується 2022 роком випуску
Новий автомобіль датується 2022 роком випуску / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

Після того, як в мережі зʼявилася інформація про купівлю під час війни радником голови правління "Нафтогазу" автомобілю за 500 тис. доларів, чиновника звільнили з держкомпанії.

Про це повідомив "Нафтогаз" у Facebook.

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"Олег Діденко звільнений з НАК "Нафтогаз України". Компанія не коментує і не несе відповідальності за особисте життя співробітників", – йдеться в повідомленні компанії.

Так, цьому передувала інформація, яку оприлюднив у Facebook депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко. На своїй сторінці він зазначив, що Олег Діденко придбав новий автомобіль Bentley Bentayga 2022 року випуску за півмільйона доларів. Автомобіль був ввезений на територію України в кінці травня цього року.

"В розгар війни купує новий Бентлі за 0.5 млн доларів, нікого не соромиться... Я звертаю особливу увагу воїнів ЗСУ, яким зараз дуже й дуже важко – скільки амуніції можна було би придбати на ці гроші?!" — написав Кучеренко, опублікувавши відповідні світлини.

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Дані про купівлю автомобіля
Дані про купівлю автомобіля / Фото: Facebook: For All

Дані про купівлю автомобіля
Дані про купівлю автомобіля / Фото: Facebook: For All

Дані про купівлю автомобіля
Дані про купівлю автомобіля / Фото: Facebook: For All

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Нагадаємо, що Олег Діденко працював директором ДК "Газ України" (входить до структури "Нафтогазу"), а також був директором з проблемної заборгованості, газорозподільних систем та роздрібного газопостачання НАК "Нафтогаз України" у 2014-2020 рр.

Пільговий тариф "Нафтогазу"

З 1 червня НАК установив пільговий тариф на блакитне паливо для постачальників води. Тепловикам газ продаватимуть зі знижкою, щоб забезпечити централізоване постачання.

З 1 червня по 31 липня 2022 року "Нафтогаз" продаватиме виробникам теплової енергії паливо за ціною 7420 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м., тобто 7,42 грн/куб.

Однак до цієї ціни необхідно додати ще тариф за транспортування та коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу вперед.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з цінами на бензин після передачі заправок Glusko "Нафтогазу" і розповідали, до яких тарифів готуватися простим споживачам.

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