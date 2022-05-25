Бізнес повинен піти з Росії: в Давосі пройшла акція Stop Bloody Energy

Українські та європейські активісти показали учасникам світового форуму, як працює економіка

Активісти нагадали світові, чому не можна купувати енергоресурси в РФ, Фото на тлі: Stop Bloody Energy / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Десятки активістів з України та Європи долучилися до акції Stop Bloody Energy на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Як повідомили в компанії ДТЕК, яка є одним з ініціаторів проєкту Stop Bloody Energy, представникам світового енергетичного бізнесу нагадали, що роботою в РФ та купівлею її енергоресурсів, вони підтримують війну в Україні.

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"Зупинити війну, російську агресію можна лише в один спосіб – позбавити Кремль джерел фінансування. Бізнес повинен піти з Росії. І передусім – з російського енергетичного сектору", – заявили організатори акції.

Криваві гроші для війни

Головна мета ініціативи Stop Bloody Energy – переконати міжнародний бізнес та енергетичні компанії припинити працювати в Росії і зупинити фінансування російського терору.

За оцінками активістів, з 24 лютого лише за продаж своїх енергоресурсів Росія отримала понад 63 млрд євро. Кожен цент із цієї суми росіяни використовують для вбивства невинних українців.

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На цю суму, до прикладу, можна придбати майже 8400 крилатих ракет "Калібр". Попередні підрахунки показують, що в 2022 році РФ може заробити на експорті нафти та газу 321 млрд доларів – це майже 5 військових річних бюджетів країни-агресора.

Нагадаємо, ініціативу Stop Bloody Energy створили в березні зусиллями компанії ДТЕК Ріната Ахметова та державних НАК "Нафтогаз України" і НЕК "Укренерго". У квітні-травні під тиском громадськості десятки західних корпорацій оголосили про вихід з російського ринку.

Газовий шантаж в дії

Останнім часом на Заході все частіше лунають фрази про відмову від запровадження ембарго на російські енергоносії. Все більше європейських компаній також погоджуються на газовий шантаж Кремля й відкривають рублеві рахунки в Газпромбанку.

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Це раніше анонсована платіжна система, яка передбачає створення двох рахунків у російському банку. Технічно – європейці платитимуть за газ із РФ у євро, а фінансова установа конвертуватиме валюту в рублі.

У такий спосіб Європа продовжить фінансувати війну Росії проти України, навіть якщо компанії й не підтримують агресію РФ. Готовність енергосектора платити за блакитне паливо також зміцнить рубль.

Компанія Eni прямо повідомила, що відкриває рахунок для конвертації в рублі. OMV опосередковано натякнула, що відкриває "конверсійний рахунок". Німецька Uniper пояснила, що відкрила рахунок у Газпромбанку, але продовжить платити в євро. А в Росії відзвітували про половину з 54 іноземних клієнтів "Газпрому", які відкрили рублеві рахунки.

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