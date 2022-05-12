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Ціни на нафту обвалили акції Apple – яка компанія обігнала техногіганта

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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12 травня, 10:47
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Розповідаємо, що підкосило капіталізацію акцій американського технологічного гіганта
Як ціни на нафту впливають на світові компанії
Як ціни на нафту впливають на світові компанії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільша нафтогазова компанія у світі Saudi Aramco обігнала Apple Inc за вартістю акцій завдяки зростанню цін на чорне золото.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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У середу, 11 травня, акції національної нафтової компанії Саудівської Аравії торгувалися майже на найвищому рівні за всю історію.

Ринкова капіталізація Saudi Aramco становила близько 2,43 трлн дол. і вперше з 2020 року випередила Apple, акції якої впали на 5,2%.

"Навіть якщо цей крок виявиться недовгим і Apple знову поверне собі перше місце, зміна ролей наголошує на силі основних сил, що діють у світовій економіці", – пише Bloomberg.

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Хто виграє від інфляції?

Ціни на нафту стрімко зростають і приносять Saudi Aramco небувалий прибуток, але разом з тим – посилюють зростаючу інфляцію.

Інфляція своєю чергою змушує Федеральну резервну систему США швидко підвищувати відсоткові ставки, а це призводить до зниження акцій технологічних компаній на кшталт Apple.

З початку року акції Apple впали майже на 20%, а акції Aramco зросли на 28%.

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Ембарго на російську нафту

У травні Євросоюз зробив безуспішну спробу запровадити ембарго на імпорт нафти країни-агресора. Новий пакет санкцій заблокувала Угорщина, яку не влаштував навіть виняток у вигляді довгого перехідного періоду.

Проте вже 11 травня міністр закордонних справ країни Петер Сіярто заявив, що це реальний сценарій, але Євросоюз має виконати кілька вимог Угорщини.

Серед яких не лише пропозиції щодо реконструкції НПЗ на сотні мільйонів доларів або щодо збільшення пропускної спроможності нафтопроводу в Угорщину через Хорватію, а й на майбутнє економіки.

"Сьогодні" раніше писали, яка країна вже знайшла заміну російським енергоресурсам, і розповідали, у чому США запідозрили країни ОПЕК.

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