Цинічна атака на Авдіївський коксохім – що буде з заводом після ворожого обстрілу

Група "Метінвест" розповіла про заходи безпеки після обстрілу Авдіївського коксохімічного заводу

"Метинвест" начинает консервацию Авдеевского Коксохима / Фото: Нацполиция, Колаж: Сьогодні

Група "Метінвест" робить все, щоб зберегти життя та здоров’я своїх співробітників і тому компанія починає процес консервації Авдіївського коксохіму.

Про це "Метінвест" повідомляє у своїх соціальних мережах.

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Зазначається, що чисельність персоналу, що працює на промислових майданчиках заводу, було мінімізовано і всі, хто може виконувати роботу дистанційно, вже переведені на віддалений режим роботи ще в березні.

"Однак, продовжують працювати фахівці, які забезпечують зберігання промислових потужностей АКХЗ у період воєнних дій. Більшість із них, на жаль, опинилися 3 травня під ворожим обстрілом після робочої зміни", – йдеться у повідомленні.

У "Метінвест" повідомляють, що атака була швидкою та прицільною і працівники навіть не встигли пройти у бомбосховища заводу.

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Наразі на Авдіївському коксохімі діють сім укриттів у яких можуть сховатися 2,5 тисяч людей. Всі укриття забезпечені генераторами, медикаментами, питною водою та продуктами

"Незважаючи на складну логістику та ворожі обстріли, група "Метінвест" готова вивозити усіх співробітників та членів їхніх родин, які бажають покинути небезпечне місце", – наголошує компанія.

Що сталося?

3 травня російські військові завдали удару по Авдіївці, а саме – прицільно атакували Авдіївський коксохімічний завод.

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Внаслідок прямого влучання у пасажирський транспорт 10 співробітників заводу загинули, приблизно 20 – отримали тяжкі поранення.

Наразі травмовані працівники перебувають у міській лікарні.

"Сьогодні" також писали, яку роль в економіці України відіграє цей завод і розповідали, що ще відомо про трагедію.