Гроші для українських фермерів: як банки допомагають аграріям з посівною

Розповідаємо про те, як українським аграріям отримати додаткові гроші на посівну

Аграрії можуть отримати фінансування на посівну в ПУМБ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Останніми роками Україна закріпила за собою статус другої в світі країни-експортера зерна. Втім воєнна агресія Росії внесла свої корективи у звичний графік для фермерів.

Перед аграріями стоїть важливе питання – задовольнити внутрішній попит і втримати економіку, тож банки вирішили їх підтримати.

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Пріоритети в умовах війни

Українські банки від початку воєнного стану поставили для себе одну з головних цілей – надання фінансування фермерам для успішного проведення посівної кампанії. Така підтримка вже допомогла тисячам агровиробників здійснити весняно-польові роботи за розкладом.

Восени українці зможуть зібрати врожай. Не останню роль в цьому зіграв банк ПУМБ Ріната Ахметова, який від 24 лютого профінансував аграріїв на суму у понад 1,3 млрд грн.

Програми підтримки

Отримати вигідне та доступне фінансування українські агровиробники сьогодні можуть одразу за двома державними програмами:

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"Доступні кредити";

нова програма Кабміну.

У рамках програми "Доступні кредити 5-7-9" можна оформити отримання фінансування за усіма напрямками. На підтримку посівної передбачено кредитування під 0%.

Окрім цього, Кабмін затвердив нову державну програму, відповідно до якої уряд компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних з аграрною діяльністю. Для отримання такого фінансування, покриття заставою становитиме лише 20% від суми кредиту, інші 80% забезпечуються гарантією з боку держави.

Кредити у ломбарді небезпечні?

Раніше "Сьогодні" розповідали разом з експертом, аналітиком компанії Esperio Олександром Болтяном про плюси та мінуси кредитів у ломбарді. За його словами, кредит у ломбарді вигідний швидкістю видачі позики, а ось відсотки та терміни повернення максимально невигідні, у порівнянні з банківським кредитом.

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Якщо банк цікавиться метою кредиту і вашою історією, то ломбард не цікавиться ані метою, ані вашою платоспроможністю, запевняє експерт. У банку ви просите гроші під документальне забезпечення – це довідка з місця роботи, довідка про доходи, виписка банківського рахунку.

"У ломбарді ви несете, крім паспорта, ще й заставне майно, яке там оцінять і на підставі оцінки цього майна вам дадуть якусь грошову позику", – попереджає Болтян.

Врахуйте, що всі ломбарди занижують вартість товарів, оскільки користуються станом потреби клієнта.

Водночас у Національному банку підрахували, що після повномасштабного вторгнення РФ кількість виданих українцям кредитів значно поменшала. Дізнайтеся, що відбувається з депозитами під час війни та скільки грошей залишилось в українських банках.