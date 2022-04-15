Для евакуаційних поїздів: Укрзалізниця отримала 69 тонн вугілля

Це вже п'ята партія вугілля, яке Укрзалізниця отримує від ДТЕК

Від початку війни підприємства ДТЕК Енерго передали "Укрзалізниці" вже 345 тонн вугілля / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укзалізниця" тримала 69 тон вугілля від вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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"Це паливо необхідне для побутових потреб потягів, які щодня евакуюють українців з небезпечних регіонів", – повідомили в ДТЕК.

Це вже п’ята партія вугілля для залізничників. Загалом підприємства ДТЕК Енерго передали "Укрзалізниці" для цих потреб 345 тонн.

Ще майже 100 тонн компанія надала для потреб громад і соціальних об’єктів.

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Зазначимо, що у лютому компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала безкоштовно забезпечувати електроенергією військові і медичні заклади у трьох регіонах.

Загалом компанія забезпечила об'єкти критичної інфраструктури безкоштовно електроенергію на суму понад 70 млн грн.

УЗ відновлює курсування поїзда з Києва до Чернігова

З 16 квітня на маршруті курсуватиме один дизель-поїзд у складі двох рейкових автобусів "PESA". Поїзд розвозитиме пасажирів двічі на добу.

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Висадка та посадка здійснюватиметься на таких станціях:

Протасів Яр;

Київ-Деміївський;

Видубичі;

Дарниця;

Бровари;

Бобрик;

Заворичі;

Бобровиця;

Кобижча;

Носівка;

Ніжин;

Вертіївка;

Вересоч;

ім. Бориса Олійника;

Муравійка.

Раніше ми розповідали, як українські енергетики повертають світло у звільнені від окупантів міста Київської області, і писали, чому для України важливе приєднання до енергосистеми ЄС.