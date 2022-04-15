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СЬОГОДНІ Industry Компанії

Для евакуаційних поїздів: Укрзалізниця отримала 69 тонн вугілля

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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15 квітня, 17:39
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Це вже п'ята партія вугілля, яке Укрзалізниця отримує від ДТЕК
Від початку війни підприємства ДТЕК Енерго передали "Укрзалізниці" вже 345 тонн вугілля
Від початку війни підприємства ДТЕК Енерго передали "Укрзалізниці" вже 345 тонн вугілля / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укзалізниця" тримала 69 тон вугілля від вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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"Це паливо необхідне для побутових потреб потягів, які щодня евакуюють українців з небезпечних регіонів", – повідомили в ДТЕК.

Це вже п’ята партія вугілля для залізничників. Загалом підприємства ДТЕК Енерго передали "Укрзалізниці" для цих потреб 345 тонн.

Ще майже 100 тонн компанія надала для потреб громад і соціальних об’єктів.

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Зазначимо, що у лютому компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала безкоштовно забезпечувати електроенергією військові і медичні заклади у трьох регіонах.

Загалом компанія забезпечила об'єкти критичної інфраструктури безкоштовно електроенергію на суму понад 70 млн грн.

УЗ відновлює курсування поїзда з Києва до Чернігова

З 16 квітня на маршруті курсуватиме один дизель-поїзд у складі двох рейкових автобусів "PESA". Поїзд розвозитиме пасажирів двічі на добу.

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Висадка та посадка здійснюватиметься на таких станціях:

  • Протасів Яр;
  • Київ-Деміївський;
  • Видубичі;
  • Дарниця;
  • Бровари;
  • Бобрик;
  • Заворичі;
  • Бобровиця;
  • Кобижча;
  • Носівка;
  • Ніжин;
  • Вертіївка;
  • Вересоч;
  • ім. Бориса Олійника;
  • Муравійка.

Раніше ми розповідали, як українські енергетики повертають світло у звільнені від окупантів міста Київської області, і писали, чому для України важливе приєднання до енергосистеми ЄС.

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