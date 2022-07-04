Це врятує ваші гроші: як розпоряджатись фінансами за кордоном

Експерти розповіли, як грамотно розпорядитись своїми грошима за кордоном, щоб звести втрати до мінімуму

Як грамотно користуватись грошима за кордоном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато наших громадян виїхали за кордон і досі там проживають. Щодня вони користуються фінансовими послугами, і час від часу можуть виникати деякі питання щодо грошових операцій за кордоном.

"Сьогодні" разом з експертами банку ПУМБ розповідають про те, як грамотно розпоряджатись грошима за кордоном і втрачати мінімум.

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Є кілька важливих порад

Порада 1 – використовуйте банківські пластикові картки.

Радимо використовувати для розрахунку за кордоном саме банківські картки, а не готівку. Для комфортних платежів за кордоном перевірте та налаштуйте у додатку ПУМБ онлайн функцію "Операції за кордоном". Зверніть увагу, що кожна картка активується окремо.

Під час здійснення безготівкових розрахунків за кордоном, клієнти можуть отримувати запити на підтвердження операції із вводом ПІН-коду. Якщо ви забули свій ПІН-код, скористайтеся функцією нагадування або зміни ПІН-коду у мобільному застосунку ПУМБ Онлайн. Якщо ж не маєте доступу до застосунку, зателефонуйте до контакт-центру банку та за допомогою автоматичних підказок здійсніть заміну/нагадування ПІН-коду.

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Порада 2 – використовуйте для оплати Apple Pay або Google Pay.

Використання телефону із підтримкою технології безконтактних платежів (NFC) зменшує ризики втрати картки. До того ж, у застосунку банку можна відкрити віртуальну картку, налаштувати оплату з неї через технологію безконтактних платежів та користуватися своїми грошима.

Зверніть увагу, що налаштувати роботу сервісів оплати Apple Pay/Google Pay та перевірити їх роботу краще до перетину кордону.

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Порада 3 – рахуйте комісію.

Якщо вам все ж треба зняти готівку в банкоматі, зверніть вагу на банківську комісію на зняття готівки. Так, наприклад, з 1 липня зменшено комісію за зняття грошей з дебетових карток від ПУМБ у банкоматах за кордоном. Відтепер комісія становить 1%+1 долар США за курсом НБУ на дату оплати.

Нагадаємо, що згідно з Постановою НБУ з 21 травня встановлені нові щомісячні ліміти на зняття готівки за кордоном з гривневих рахунків, відкритих в українських банках. Зокрема, для гривневого рахунку ліміти такі:

протягом місяця можна зняти до 50 тис. грн готівкою;

ліміт діє з 1-го по 30-те число;

ліміт діє на зняття готівки, а не на розрахунки карткою.

З рахунків в іноземній валюті протягом одного дня можна зняти до 100 тис. грн готівкою, але не більше 600 тис. грн в місяць. А от ліміт на зняття готівкових коштів у банкоматах на території України – до 100 тис. грн готівкою, але не більше 600 тис. грн в місяць. Зняття коштів з картки всеКАРТА в будь-якому банкоматі Україні – без комісії.

Як оформити виплати ВПО

Раніше "Сьогодні" розповідали, що фінансову допомогу у розмірі 2 000 грн на кожного дорослого та 3 000 грн на кожну дитину можна оформити як офлайн у ЦНАП чи УСЗН, так і онлайн за допомогою "Дії".

Якщо ж ви обираєте варіант оформлення допомоги у ЦНАП, гроші можна отримати на картку єПідтримка від ПУМБ. Для цього, в заяві на отримання допомоги, необхідно вказати IBAN-код рахунку.

Читайте детальне пояснення про те, як знайти IBAN та як відкрити картку єПідтримка у ПУМБ і отримати виплати.

Ми також писали, як ПУМБ відреагував на збільшення облікової ставки та як через банк допомогти Україні.