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Ferrexpo скоротила виробництво на кілька мільйонів тонн – у чому причина

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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7 липня, 12:28
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Розповідаємо, скільки прибутку втратила компанія через наявні проблеми
Компанія Ferrexpo скоротила виробництво
Компанія Ferrexpo скоротила виробництво / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія Ferrexpo, основна діяльність якої займається виробництвом залізняку, скоротила виробництво до 4,8 млн т через логістичні складнощі.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

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За січень-червень через логістичні труднощі компанія скоротила виробництво на 16%, до 4,8 млн. т. Продажі компанії за цей же період впали на 21%.

Зараз компанія використовує від однієї до трьох своїх виробничих ліній з виробництва котунів, що відображає проблеми з логістикою в країні.

"Ми продовжуємо працювати і адаптувати наш бізнес в Україні в міру появи нових ризиків. Наші виробничі результати у другому кварталі 2022 року відображають рішучість наших людей, наших постачальників та наших клієнтів. Щодо доступності логістики, то вона залишається найбільшим обмеженням для нашого бізнесу нині", – сказано у релізі.

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Нагадаємо, раніше Криворізький гірничо-металургійний комбінат ВАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" також заявив, що зменшує на третину зарплати працівникам і скорочує обсяги виробництва.

Причиною також є проблеми з відвантаженням продукції та доставкою сировини на підприємство. Також вплинуло зростання витрат на логістику.

Окрім цього, зупинився видобуток на трьох ГЗК та зниження потужності заводу "Каметсталь", що належить групі "Метнівест", через неможливість вчасно доставити продукцію замовникам, пов'язану з логістичними труднощами.

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"Сьогодні" раніше писали, що в Росії зупинився найбільший завод з виробництва свинцю і розповідали, що означає закриття наших ГЗК для економіки.

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