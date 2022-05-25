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"Газпром" не хоче асоціюватися з РФ – як компанія намагається вижити в Європі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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25 травня, 09:54
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Розповідаємо, як "Газпром" намагається вижити за умов бойкоту російських енергоресурсів
"Газпром" намагається сховатися під ребрендингом
"Газпром" намагається сховатися під ребрендингом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Підрозділ російського "Газпрому", який відповідає за роздрібні продажі, хоче зробити ребрендинг своїх структур у Європі, щоб покупці не асоціювали їх з Росією.

Про це повідомляє Financial Times.

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"Gazprom Energy зіткнувся з неминучим крахом у березні, оскільки компанії ухилялися від нових контрактів", – пояснюють експерти.

Великі проблеми у російської компанії виникли у Великій Британії, де Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd був найбільшим постачальником газу в країні.

"Дочку" "Газпрому" почали бойкотувати клієнти і британські державні органи намагалися розірвати з нею всі зв'язки.

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Однак націоналізацію довелося відкласти, оскільки вона б обійшлася Британії приблизно у 4 млрд фунтів стерлінгів. Тепер підрозділ "Газпрому" хоче змінити назву на GM&T.

"Розглядається тонкий ребрендинг назви GM&T, щоби збільшити свої шанси на виживання", – пише Financial Times.

З "Газпромом" достроково розривають контракт

Польща вирішила не чекати кінця року і розірвати контракт на постачання газу з російським "Газпромом".

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Крім цього, поляки відмовилися відкривати рахунки в рублях на вимогу Кремля, а польська національна газова компанія PGNiG повідомила, що її газове сховище заповнено майже 80%.

Варто врахувати той момент, що чим ближче літо, тим нижчим є попит на природний газ.

У будь-якому випадку, Польща без газу не залишиться, адже країна має альтернативні джерела поставки блакитного палива, через термінал для його прийому Свиноуйсьце, а також магістральний газопровід із Литвою.

"Сьогодні" раніше писали, як "Газпром" допомагав Путіну готувати вторгнення в Україну та розповідали, хто подає до суду на кремлівську компанію та за що.

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