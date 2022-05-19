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"Газпром" знову потрапив у скандал – хто подає до суду на кремлівську компанію

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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19 травня, 13:47
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Розповідаємо, за що на російського монополіста знову подають до суду і скільки він винен грошей
На "Газпром" та "Газпром експорт" знову подають до суду
На "Газпром" та "Газпром експорт" знову подають до суду / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Польська державна газова компанія PGNiG подала позов до російських "Газпром" та "Газпром експорт" і вимагає виплатити відсотки за переплату за постачання за кілька років, з 2014-го до 2020-го.

Про це компанія заявила у своєму звіті, передає "Інтерфакс-Україна".

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Сума, яку вимагають поляки, становить 1,5 мільярда доларів з кожної компанії.

"31 березня 2022 року PGNiG S.A. направила "Газпрому" запит про порушення арбітражного розгляду у зв'язку з її вимогою щодо виплати відсотків за сумою, переплаченою PGNiG S.A. за природний газ, поставлений у період з листопада 2014 року до лютого 2020 року. PGNiG очікує відповіді "Газпрому" на звернення до арбітражу", – йдеться у звіті.

Зазначається, що раніше PGNiG вже ініціювала арбітражний розгляд проти російських компаній, і тоді від "Газпрому" вимагали зниження ціни на газ.

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Тоді Стокгольмський арбітраж ухвалив рішення скоригувати формулу за контрактом, але це зіграло на користь "Газпрому", оскільки було прийнято рішення про ретроактивну зміну формули ціни за нафтовою прив'язкою на біржовий індекс, а в 2020-2021 роках ціни на біржі раптово злетіли до рекордних значень.

Нова хитрість "Газпрому"

Раніше директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон розповів, що "Газпром" навмисно не використовує вже оплачені потужності для транзиту газовимірювальною станцією "Суджа".

Цим самим газовий монополіст штучно обмежує постачання блакитного палива до Європи та створює його дефіцит.

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"Сьогодні" раніше писали, як "Газпром" покриває газових злодіїв в Україні і розповідали, чи ризикне Росія зупинити транзит через нашу територію.

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