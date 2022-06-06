"Газпром" знову зазнає невдачі – що відбувається з акціями на біржі

Розповідаємо, що відбувається на біржових торгах із головною російською компанією

"Газпром" невдало намагається закріпитися на біржі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Акції російського монополіста "Газпром" відкрили черговий день падінням.

Про це свідчать дані біржових торгів у понеділок, 6 червня.

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З відкриття біржі і до 14 години дня цінні папери пережили сильні коливання. Найбільше падіння склало близько 0,75%, проте після моменту воно стабілізувалося до – 0,22%, порівняно з попереднім днем.

"Газпром" падає на біржі не перший день, динаміка за минулий тиждень негативна і виглядає так:

Акції "Газпрому" ніяк не можуть закріпитися вище 300 руб. / Фото: скріншот

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Незважаючи на періодичні стрибки, монополісту ніяк не вдається міцно закріпиться на рівні вище 300 рублів.

Навіщо "Газпром" відключає газ країнам ЄС

За останній місяць монополіст перекрив постачання блакитного палива багатьом європейським компаніям за відмову платити за газ у рублях. Постраждали трейдери у Нідерландах, Данії, Болгарії, Польщі та Німеччині, Фінляндії.

Хоча багато експертів назвали цю дивну поведінку "самоембарго", економіст і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що це просто піар-хід і спроба натиснути на Європу

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Насправді всі ці відключення не зашкодять "Газпрому", тому що не є його ключовими клієнтами.

"На сьогоднішній момент Фінляндія, та сама Польща, Литва, вони можуть обійтися без російського газу, оскільки вони споживають його дуже мало, а ось Німеччина та Угорщина – дуже багато", – каже експерт.

До речі, вимога платити за блакитне паливо рублями – протизаконна, оскільки порушує умови чинних контрактів

Про те, чи поведуться європейці на черговий газовий шантаж Москви, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, яка країна ЄС повністю припиняє переговори з кремлівським монополістом та розповідали, кому і чим знову погрожує "Газпром" .