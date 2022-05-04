Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетний обстріл 3 травня ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Компанії

Група "Метінвест" розповіла про заходи безпеки на Авдіївському коксохімічному заводі

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 травня, 10:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У "Метінвест" розповіли про те, як працюватиме підприємство після цинічного обстрілу російськими військовими
"Метінвест" здійснює консервацію Авдіївського Коксохіму
"Метінвест" здійснює консервацію Авдіївського Коксохіму / Фото: Нацполиция, Колаж: Сьогодні

Група "Метінвест" робить все, щоб зберегти життя та здоров’я своїх співробітників і тому компанія здійснює процес консервації Авдіївського коксохіму.

Про це "Метінвест" повідомляє у своїх соціальних мережах.

Реклама

Зазначається, що чисельність персоналу, що працює на промислових майданчиках заводу, було мінімізовано і всі, хто може виконувати роботу дистанційно, вже переведені на віддалений режим роботи ще в березні.

"Однак, продовжують працювати фахівці, які забезпечують зберігання промислових потужностей АКХЗ у період воєнних дій. Більшість із них, на жаль, опинилися 3 травня під ворожим обстрілом після робочої зміни", – йдеться у повідомленні.

У "Метінвест" повідомляють, що атака була швидкою та прицільною і працівники навіть не встигли пройти у бомбосховища заводу.

Реклама

Наразі на Авдіївському коксохімі діють сім укриттів у яких можуть сховатися 2,5 тисяч людей. Всі укриття забезпечені генераторами, медикаментами, питною водою та продуктами

"Незважаючи на складну логістику та ворожі обстріли, група "Метінвест" готова вивозити усіх співробітників та членів їхніх родин, які бажають покинути небезпечне місце", – наголошує компанія.

Що сталося?

3 травня російські військові завдали удару по Авдіївці, а саме – прицільно атакували Авдіївський коксохімічний завод.

Реклама

Внаслідок прямого влучання у пасажирський транспорт 10 співробітників заводу загинули, приблизно 20 – отримали тяжкі поранення.

Наразі травмовані працівники перебувають у міській лікарні.

"Сьогодні" також писали, яку роль в економіці України відіграє цей завод і розповідали, що ще відомо про трагедію.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Green energy
Прорив у зеленій енергетиці
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Хто отримає вигоду від війни
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Чорне золото
Як ембарго на нафту змінить життя росіян
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
31,47
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,29
40,65
30,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти