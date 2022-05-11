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Досить фінансувати війну! Компаніям з ЄС запропонували заміну російській нафті та газу

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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11 травня, 16:52
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Західним компаніям черговий раз вказали на зв’язок між купівлею енергоресурсів у РФ та війною в Україні
Є альтернативи для російських енергоносіїв
Є альтернативи для російських енергоносіїв / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова закликає західні енергокомпанії припинити співпрацю з Росією, яка використовує доходи від нафти і газу на ведення війни проти України.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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"Ми закликаємо європейські та світові енергетичні компанії припинити будь-які відносини з енергетичним сектором Росії, який спрямовує гроші на підтримку жахливої війни проти України", – наголосив керівник компанії.

Вступ до ЄС

У ДТЕК наголосили, що рішуче підтримують заявку України на вступ до Європейського Союзу та приєднання до Європейської зеленої угоди.

За словами Максима Тімченка, компанія разом зі 100 західними корпораціями підписали лист до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн напередодні публікації її плану REPowerEUenergy.

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У листі підтримали курс ЄС на відмову від залежності від російського газу, нафти та вугілля. Альтернативою російському викопному паливу мають стати нові потужності відновлюваної енергетики.

"ДТЕК залишається відданим прискореному переходу на кліматично нейтральну енергетичну систему в Україні до 2040 року", – наголосив гендиректор компанії.

Він додав, що у вітрові та сонячні проєкти в Україні підприємство інвестувало 1,6 млрд доларів. ДТЕК має намір надалі розвивати потужності відновлюваної енергетики в Україні, щойно це дозволить ситуація.

Ембарго на нафту

Угорщина частково погодилася ввести ембарго на російську нафту і вважає це реальним сценарієм, однак країна висунула деякі вимоги ЄС. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, економіка країни зазнає непоправної шкоди, бо ціни на мазут підскочать на 50-60%, а разом з ними – і ціни на продукти.

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Відтак, від ЄС чекають пропозицій не лише щодо реконструкції НПЗ на сотні мільйонів доларів чи щодо збільшення пропускної здатності нафтопроводу в Угорщину через Хорватію на сотні мільйонів доларів, але і щодо майбутнього економіки.

"Нафтове ембарго вимагає програми модернізації структури угорського енергопостачання, яка коштуватиме близько декількох мільярдів євро", — сказав Сіярто.

Представники ЄС заявили, що готові виплатити компенсацію Угорщині, якщо та підтримає шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону на імпорт російських енергоносіїв. Водночас в Україні транзит газу через окуповану територію впав до нуля.

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