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Йдуть одразу за саперами: передмістя Києва продовжують підключати до електрики

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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3 травня, 18:43
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Розповідаємо, що відбувалося після звільнення від російських окупантів передмісті Києва
Енергетики відновлюють світло у звільненому передмісті столиці
Енергетики відновлюють світло у звільненому передмісті столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Майже місяць тому українські війська звільнили від російських окупантів передмістя Києва. Тепер міста Буча, Гостомель та Ірпінь потроху повертаються до мирного життя.

На звільнені території практично одразу ж прибули сапери, а одночасно з ними – ремонтники електромереж. Нам вдалося подивитися на роботу однієї із бригад, яка майже безперервно працює над відновленням вщент зруйнованої енергетичної інфраструктури Ірпеня та Гостомеля.

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"Ми працювали там 24 і 25 лютого. 26 числа зв'язок вже зник, тож ми почали залишати міста. Треба було рятувати родини, бо за вікном вже стояла техніка орків", – розповідає Олександр Данилюк, майстер бригади.

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Більшість людей вирішила їхати до столиці та в інші міста, де ще не було російських військових. На передмістя ж столиці очікувала окупація. Однак на місцях залишалося ще багато людей.

Тим часом росіяни обстрілювали мирні міста без будь-якої логіки. По багатоповерхівках били з важкої зброї, на будинках ще досі можна помітити сліди від пострілів. Про дії ворожої армії продовжує розповідати Александр Данилюк, у будинку якого росіяни жили певний період.

"Загнали вони свій БТР прямо у під’їзд мій як схованку. Потім понапивались і гатили по сусідніх будинках", – каже він.

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Коли чоловік повернувся додому, то не впізнав власного житла:

"Те що ці покидьки випорожнювались в сумки, які так і стояли біля ліжок де вони спали – це історія в цих краях звична. Показовим є й те, що сталось з холодильником енергетика – він був увесь пошматований. "Я одразу не зрозумів, а потім дійшло – ця істота сиділа на кухні, жерла мою їжу і просто кидала ножа в холодильник. Розважався".

Після звільнення міст енергетики заїжджали у міста одразу після саперів.

"Йшли оттак одразу за ними. Вони розчищають нам шлях, а ми йдемо. Спочатку на підстанцію хлопців заводили, а потім вже нам чистили біля ліній (електропередач)", – розповідає електромонтер Сергій Рибак.

Зараз майстри працюють без вихідних і великих свят. Живуть разом в Ірпені, куди повернулись після звільнення. Прибрали за орками, знайшли кілька не розірваних снарядів. З техніки вціліла лише одна машина, але й вона побита уламками.

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