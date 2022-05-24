Ініціатива ДТЕК в Давосі: в Україні планують значно збільшити потужності "зеленої" енергетики

Новий проєкт з відновлюваної енергетики має допомогти економіці України та ЄС

В Україні планують масштабно розвивати "зелену" енергетику / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова ініціювала в Давосі проєкт збільшення потужності "зеленої" енергетики в Україні з наявних 9 до 30 ГВт до 2030 року.

Як повідомили в пресслужбі компанії, проєкт "30 до 2030" передбачає, що європейські компанії долучатимуться до розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.

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У такий спосіб в країні мають намір збільшити потужності "зеленої" енергетики до 30 ГВт за 8 років. І просування цієї ініціативи є однією з головних цілей ДТЕК в Давосі на Всесвітньому економічному форумі.

"Ми віримо, що Україна може стати еталоном для відновлюваних технологій, впроваджуючи нові технології та бізнес-моделі", – наголосили енергетики.

Які плюси для України?

Завдяки реалізації ініціативи Україна зможе замінити російські джерела енергії. Водночас Європейський Союз зможе посилити свою енергетичну безпеку.

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"На це знадобляться мільярди інвестицій і підтримка ЄС", – зауважив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі німецькому виданню Deutsche Welle.

Якщо європейські країни інвестують у розвиток "зеленої" енергетики в Україні, то Україна зможе підтримувати Європу та експортувати отриманий ресурс.

Безкоштовне світло для лікарень

Від початку війни група ДТЕК надає українським військовим установам та медичним закладам електроенергію безоплатно. Загалом у лютому-квітні підприємства спожили 23,5 млн кВт∙год на суму 137 млн грн.

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Забезпечують світлом безкоштовно об'єкти критичної інфраструктури в Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. Це регіони, де є представництва компаній ДТЕК.

Станом на зараз безоплатно користуються послугами електропостачання понад 100 закладів. У переліку є:

Інститут травматології та ортопедії АМН України;

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова;

Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф;

Курахівська міська лікарня та інші.

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, допомога Україні та українцям є ключовим пріоритетом групи ДТЕК та її акціонера Ріната Ахметова. Наразі всі зусилля бізнесу спрямовані на те, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні.

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