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Крадуть не лише метал: окупанти захопили два іноземні кораблі в Маріуполі

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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6 липня, 13:55
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Розповідаємо, кому належали вкрадені росіянами кораблі
Росія вкрала з порту чужі кораблі
Росія вкрала з порту чужі кораблі / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Росія захопила у Маріуполі два іноземних корабля, що прибули для завантаження металу.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Зазначається, що сепаратисти квазіреспубліки "ДНР", що підтримуються Росією, захопили судна і заявили, що тепер вони є "державною власністю".

Кораблі прибули до порту Маріуполя ще до початку війни для завантаження українського металу.

"Самопроголошена "Донецька Народна Республіка" через "Міністерство закордонних справ" повідомила дві судноплавні компанії про те, що їхні судна зазнали "насильницького заволодіння рухомим майном з примусовим зверненням у державну власність" без будь-якої компенсації власникам, згідно з двома окремими листами", – пише Reuters.

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Одна з компаній Smarta Shipping, яка володіє суховантажним судном Smarta, зареєстрована в Ліберії, заявила, що була проінформована про арешт електронною поштою 30 червня.

"Таке насильницьке присвоєння порушує основні права людини щодо прав власності", — йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що такі дії становлять серйозну загрозу судноплавству та безпеці на морі.

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Раніше ми розповідали, що агресор не ховаючись, на державному рівні краде зерно та метал із окупованих регіонів України. Лише з Маріуполя було вивезено вже мінімум три кораблі з металом в Ростов.

Навіщо РФ краде метал?

Раніше ми розповідали, що крадіжка металу та зерна – це частина стратегії зі знищення України, як основного конкурент на світових ринках.

Про це заявила директор із правового забезпечення групи Метінвест Світлана Романова та назвала ці злочини частиною глобальної стратегії. Як агресор реалізовуватиме свій план, читайте у матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, яке майбутнє у комбінату "Азовсталь" та металургії України та розповідали, хто буде притягнутий до відповідальності за крадіжку українського багатства.

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