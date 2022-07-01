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Логістика вбиває надії на експорт: як повернути роботу ГЗК в Україні

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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1 липня, 14:15
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Розповідаємо чому так важливо розпочати переговори з владою для стабілізації ситуації
Потрібно сідати за стіл переговорів та відпрацювати регуляторну підтримку галузі
Потрібно сідати за стіл переговорів та відпрацювати регуляторну підтримку галузі / Фото: Колаж: Сьогодні, gmk.center

Через логістичні проблеми, падіння попиту на металургійну продукцію, а також зростання собівартості продукції, українські гірничозбагачувальні комбінати залишилися без замовників та змушені зупиняти виробництво.

За словами генерального директора Північного ГЗК групи Метінвест Андрія Скачкова, єдиний вихід – сідати за стіл переговорів з владою, щоб розробити механізм підтримки бізнесу у цей час.

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"Гірничодобувна галузь, як і металургійна, опинилася у складній ситуації. Через економічні та логістичні проблеми компанія Метінвест ухвалила непросте рішення – про призупинення роботи комбінатів. Два з чотирьох комбінатів – Південний та Інгулецький, зупинені з сьогоднішнього дня, 1 липня. Щодо нашого комбінату, то ми вже з середини минулого місяця припинили видобуток і займалися лише плановими роботами з ремонту та обслуговування. До середини липня місяця, на жаль, ситуація залишатиметься такою. і лише з 15 числа ми почнемо працювати – але лише на 12% від довоєнної потужності виробництва", – пояснив він.

За словами Скачкова, економічна стабільність підприємств трималася на трьох китах, а саме – логістиці, ринках збуту та витратах на видобуток. Через війну та зростання цін в енергетичному секторі, про цю стабільність не може бути й мови.

"По-перше, ми відвантажували продукцію на наші підприємства всередині групи Метінвест, але наші маріупольські підприємства, ММКІ та Азовсталь, тимчасово не працюють, а комбінати, що залишилися, скоротили обсяги виробництва. Водночас внутрішні потреби України у металопрокаті знизилися на дві третини. Що стосується європейських меткомбінатів, то вони також перебувають у стані стагнації, і споживають менше нашої сировини", – наголосив гендиректор.

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Щодо ринків східної Азії теж виникли проблеми, причому відразу дві – логістична та економічна. Через блокування портів ланцюжок поставок став дуже довгим.

Скачков підкреслив, що компанія дуже хоче зберегти колектив професіоналів, тому максимально піклується про співробітників, але щоб відновити нормальну роботу галузі, потрібні комплексні рішення на державному рівні.

"Технічна можливість для нашого експорту зберігаємось. Наше головне завдання – сісти за стіл переговорів та відпрацювати регуляторну підтримку українського бізнесу з боку влади. ", – резюмував експерт.

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На думку Скачкова, це дозволить реінкарнувати експорт та вийти на довоєнні обсяги виробництва, а також дасть змогу наповнити бюджет валютною виручкою та податками.

"Сьогодні" раніше писали, що гурт "Метінвест" заявив про призупинення виробництва і розповідали, як це пояснили на "Каменсталі".

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