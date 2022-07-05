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На біржі шторм – що відбувається з акціями "Сєвєрсталі"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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5 липня, 16:51
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Розповідаємо, що відбувається з акціями сталеливарної та гірничодобувної компанії на біржі
Акції російської компанії "Сєвєрсталь" впали на біржі
Акції російської компанії "Сєвєрсталь" впали на біржі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Акції російської компанії "Сєвєрсталь", яка займається литтям сталі та видобутком гірських копалин, падають на біржі 5 липня.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту Investing.com.

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Станом на 16:00 вівторка акції впали на 2,50% у порівнянні з попереднім днем. Один цінний папір коштує 825,6 рублів, але протягом дня вартість опускалася і до 679 рублів, а піком торгів були значення вище 1500 руб. за акцію.

Динаміка акцій "Сєвєрсталі" за день
Динаміка акцій "Сєвєрсталі" за день / Фото: скріншот

Протягом тижня акції "Сєвєрсталі" були дуже нестабільними і зараз у них почався період спаду. Ситуація виглядає так:

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Динаміка акцій "Сєвєрсталі" за тиждень
Динаміка акцій "Сєвєрсталі" за тиждень / Фото: скріншот

Акції "Татнафти"

5 липня на біржі падають також і акції російської нафтової компанії "Татнафта", що посідає шосте місце за обсягом видобутку чорного золота в РФ.

На південь, цінні папери "Татнафти" коштують 428,8 руб. за кожну, що майже на 1% менше, ніж напередодні, і потім вони обрушилися і нижче цього рубежа.

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Акції компанії також вкрай нестабільні протягом дня, а якщо дивитися динаміку за тиждень, то вона явно негативна.

Конфіскація активів "Татнафти"

31 травня 2022 року було заарештовано, а вже у червні конфісковано всі активи, що належали "Татнафті" в Україні.

Їх передали віддали Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Йдеться про таке нерухоме майно:

  • нафтобази;
  • заправні станції;
  • нежитлові будинки;
  • земельні ділянки.

Окрім нерухомого майна, у російської компанії конфіскували ще й 118 бензовозів та автомобілів компанії.

"Сьогодні" раніше писали, як "Газпромбанк" фінансує війну в Україні та розповідали, як "Газпром" вирішив шантажувати Європейського Союзу.

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