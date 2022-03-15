Націоналізація починається: "Укрзалізниця" приватизує 15 тис. російських вагонів

Розповідаємо, скільки українських вагонів залишилось на території держави-агресора

Які вагони може отримати Україна / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" починає націоналізацію російських вагонів, які знаходяться на території України.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишин.

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За його словами, така можливість з’явилась після підписання президентом відповідного закону, який дозволяє примусове вилучення об’єктів власності держави-агресорки.

Камишин наголосив, що на українських коліях стоять 15 тисяч вагонів з РФ, які належать 250 компаніям.

Перелік вагонів окупанта в Україні / Фото: Укрзалызниця

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Націоналізація відбуватиметься у декілька етапів, спочатку потрібно буде скласти перелік власників вагонів, у яких серед засновників є РФ. Після цього рішення має пройти Кабмін, РНБО, Указ президента та ще декілька етапів, тож процедура буде не швидкою.

Серед компаній, яким належать ці вагони є: ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг.

"Тепер вагони Росії працюватимуть на економіку України. Вони нам стануть у нагоді, адже ми опрацьовуємо нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу", — сказав голова правління.

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Камишин наголосив, що українських вагонів в РФ перебуває менше 500 одиниць.

Націоналізація майна РФ

Верховна Рада 3 березня ухвалила закон, який дозволяє націоналізувати майно та гроші юридичних осіб, які походять з Росії, 10 березня закон поданий на підпис президенту Зеленському.

Рішення було ухвалене через те, що РФ почала повномасштабну війну проти України.

Закон стосується об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, а також майна юридичних осіб, які є кінцевими бенефіціарами – прямими чи опосередкованими.

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