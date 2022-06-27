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Несе потрійне навантаження: як влада має підтримати український бізнес

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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27 червня, 13:45
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Експерт розповів, яке навантаження зазнають українські підприємці під час війни
Як влада має підтримати український бізнес
Як влада має підтримати український бізнес / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Українські підприємства, які продовжують працювати у воєнний час, несуть потрійне навантаження.

Про це заявив експерт, директор ГМК Центру Станіслав Зінченко, в ефірі марафону Freedom.

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Вони одночасно платять зарплати, наповнюють бюджет, забезпечують роботою транспортну галузь та допомагають Україні у боротьбі проти російської агресії.

Що має робити влада?

На думку експерта, завдання влади – забезпечити бізнес максимальною підтримкою, а саме:

  • знизити податки;
  • забезпечити вирішення логістичних проблем;
  • відстояти інтереси наших виробників на міжнародному рівні.

"Бізнес платить зарплати українцям, платить податки до бюджету, і підтримує інфраструктурні компанії – тому що, якщо не буде експорту, "Укрзалізниця" нічого не возитиме, і вона не зможе заробляти. А ще бізнес активно допомагає мирним мешканцям та ЗСУ: ми вважали, що лише металурги за 3 місяці допомогли більше, ніж на 100 мільйонів доларів", – пояснив він.

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За словами Зінченка, через блокування портів українські компанії зіштовхнулися із величезною проблемою. Справа в тому, що морські шляхи експорту виявилися повністю відрізаними, а "Укрзалізниця" не в змозі забезпечити доставку української продукції.

"Ці скажені пробки по 45 тисяч вагонів, які зараз стоять на кордоні, час доставки продукції в 90 днів – Україна спільно з Європою має терміново зайнятися транспортною проблемою та інтегрувати українську інфраструктуру в європейську", – підкреслив експерт.

Зінченко розповів, що українські та європейські виробники металопродукції зіткнулися з проблемою агресивного імпорту із боку РФ.

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Агресор заливає ринок своєю продукцією та ще й віддає її на 40% дешевше за ринкові ціни.

Це призвело до падіння світових цін та металургійні заводи. вже почали закриватися не витримуючи конкуренції. На жаль, на це може чекати і українські підприємства, виробництво на яких стає нерентабельним через логістичні проблеми.

Раніше ми писали, що буде із заводом "Азовсталь" та розповідали, чому Україна не може втратити аграрну та металургійну галузі.

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