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СЬОГОДНІ Industry Компанії

Одні з перших: як Corum Group переніс виробництво на захід України

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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4 травня, 17:22
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Компанії переносять виробничі потужності з областей, де тривають бойові дії
Машинобудівна компанія перевезла потужності на захід
Машинобудівна компанія перевезла потужності на захід / Фото: Колаж: Сьогодні, CORUM GROUP

Машинобудівна компанія Corum Group, що входить до складу ДТЕК Ріната Ахметова, успішно перенесла виробничі потужності на захід країни.

Як повідомили в комітеті Верховної ради з питань економічного розвитку, із регіонів, де тривають бойові дії, виробництва переїхали в Хмельницьку та Волинську області.

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"Як приклад успішно здійснених заходів з релокації слід відзначити машинобудівну компанію Corum Group, яка одною з перших вирішила перенести виробництво на майданчики машинобудівних заводів у Хмельницькому та на Волині", – зауважили в комітеті.

Переїзд у Львівську область

Лідером за кількістю підприємств, що переїхали зі сходу, є Львівська область. За інформацією Фонду державного майна України, мовиться про релокацію 92 підприємств, з яких 38 уже відновили роботу. Ще 50 мають невдовзі завершити переїзд.

У рамках програми, у Львівську область переїжджають і два великі машинобудівні підприємства. Зокрема, ТОВ "Вітропарки України" групи компаній ПАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування", яке проєктує й монтує вітрові установки для генерації електроенергії.

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За інформацією профільного комітету ВРУ, через збройну агресію Росії, тисячі українських підприємств і власників бізнесу припинили діяльність. Держава та приватний сектор зазнали збитків на сотні мільярдів гривень.

Енергетика в умовах війни

Попри війну, критична інфраструктура працює, так само як і підприємства, які її обслуговують. Від початку повномасштабного вторгнення без вихідних ремонтують лінії електропередач інженери ДТЕК, часто з ризиком для власного життя і здоров’я.

Вони продовжують підключати до мережі звільнені від окупантів міста в передмісті Києва – Буча, Гостомель та Ірпінь потроху повертаються до мирного життя. Території розміновують, а тоді з дозволу ЗСУ починають роботу аварійні бригади.

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Поступово відновили роботу й металургійні підприємства. Цією ситуацією скористалися російські загарбники, які цинічно завдали удару по Авдіївському коксохімічному заводу, коли робітники поверталися зі зміни додому.

У компанії Метінвест підтвердили, що внаслідок удару загинуло 10 людей, ще майже 20 осіб із пораненнями потрапили до місцевої лікарні. Сім’ям загиблих і постраждалих нададуть допомогу.

Раніше Оператор ГТС вказав, як найефективніше вдарити по енергетиці РФ. У Європарламенті також презентували шостий пакет санкцій, який планують запровадити проти агресора.

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