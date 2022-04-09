Зупинити Путіна? Як нафтуа і газ можуть покласти край вбивствам в Україні

Розповідаємо, як купівля і продаж російських енергоресурсів може вплинути на хід війни РФ проти України

Нафта і газ може повпливати на те, чи продовжуватиме РФ війну проти України / Фото: Getty Images, kremlin.ru, Колаж: Сьогодні

Західні компанії мають припинити платити Росії за нафту і газ, оскільки купляючи російські енергоресурси вони фактично фінансують війну в Україні та стають співучасниками злочинів проти людства.

Про це у своїй колонці написав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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Вихід – перестати платити Путіну за нафту та газ

"Єдиний шлях зупинити вбивства – перестати платити Путіну за нафту та газ. Позбавити його грошей на ракети, бомби та артилерійські снаряди. Але, на жаль, не всі західні компанії усвідомлюють міру своєї співучасті у злочинах проти людства", – зазначив Сахарук.

Він додав, що за оцінками Bloomberg, у 2022 році Росія отримає від продажу нафти та газу 321 млрд доларів США. І це дозволить Путіну продовжувати війну проти України.

Для того, щоб переконати західні корпорації припинити фінансування війни, ДТЕК разом з Укренерго та Нафтогазом створили проєкт Stop Bloody Energy, в рамках якого було зібрано інформацію про компанії, які продовжують співпрацю з Росією в енергетичному секторі.

"Кожен свідомий громадянин може побачити хто, попри думку абсолютної більшості світу, залишається на боці Путіна, на боці вбивств та на боці зла. Путіна потрібно зупинити. Цю війну треба зупинити. Зробити це можна лише спільно", – додав Сахарук.

Як Україні швидко та успішно інтегруватися до ЄС

Бізнес має підтвердити європейський вектор розвитку країни та зробити все можливе для швидкої та успішної інтеграції української економіки у єдиний європейський простір.

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Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко заявила, що одним із елементів та ознак перемоги буде інтеграція України до Європейського Союзу.

"Це означатиме, що українська економіка має трансформуватися, ухвалити та провести в собі реформи. А український бізнес має підтвердити, що підтримує інтеграцію українських ринків із європейськими", — повідомила Ємченко.

Вона підкреслила, що компанія SCM як найбільший національний інвестор та її власник Рінат Ахметов як найбільший національний інвестор, однозначно підтверджує та підтримує європейський вектор розвитку України.

"Ми точно готові конкурувати на європейських ринках. Ми це вже робимо. Ми абсолютно точно готові міняти себе, інвестувати в наші підприємства тощо, продовжувати інвестувати для того, щоб відповідати європейським правилам і стандартам", — зазначила Ємченко.

Вона також додала, що компанія абсолютно точно готова підтримувати в Україні необхідні реформи.

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Ми вже писали, якою є роль великого бізнесу під час війни в Україні, та які підприємства приєдналися до боротьби із російським агресором.