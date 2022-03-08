Відмова від нафти та газу агресора: Shell повністю йде з Росії

Розповідаємо, від яких проектів у Росії відмовиться данська компанія Shell

Компанія змінила своє рішення та підтримала Україну / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Нафтова компанія-гігант Royal Dutch Shell оголосила, що відмовляється від російських нафти та газу.

Про це повідомляє американська агенція Bloomberg.

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Раніше компанія заявляла, що не відмовиться від російських енергоносіїв, але вкладатиме доходи від їхнього продажу до фонду гуманітарної допомоги Україні.

Тепер компанії різко змінила свою думку та заявила, що вийде з проектів російської нафтогазової галузі, негайно припинить усі закупівлі російської сирої нафти, а також закриє сервісні станції, виробництво авіаційного палива та мастильних матеріалів у Росії.

Російська нафта стала токсичною

Після безпрецедентного нападу на Україну та розв'язання кровопролитної війни від агресора відвернулися дуже багато світових компаній і оголосили про припинення експорту своєї продукції та імпорту російської.

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Це торкнулося і найважливішого для Кремля сектора – енергетичного. Покупці обходять стороною російську нафту, не дивлячись на зростаючі ціни. Усі бояться потрапити під санкції та заплямувати репутацію.

Різниця в ціні між еталонною нафтою марки Brent і марки Urals наближається до 20 доларів, це означає, що на російське чорне золото на ринку низький попит і доводиться робити "знижки", щоб хоч якось продати сировину.

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