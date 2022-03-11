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Перевезти фабрики та заводи Укрзалізницею – Львівщина готова приймати бізнес зі Сходу

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 10:07
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Львівська область відкрита для бізнесу, який збирається переїхати зі східних областей, та готує для підприємств місця
Львівщина готується приймати бізнес зі східних областей
Львівщина готується приймати бізнес зі східних областей / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

На Львівщині долучилися до державної програми евакуації бізнесу з областей, які постраждали від війни з Україною, та готують місця для підприємств.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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Перенести свої потужності на Львівщину уже зголосилися понад 100 підприємств із Київської, Харківської та інших областей. Зараз для них шукають інвестиційні ділянки для релокації.

Місцева влада також допомагає бізнесу з пошуком великих приміщень, складів, а також замовлень для нових підприємств. Тих, хто може надати площі під потужності зі східних областей, просять звертатися в Департамент економічної політики ЛОВА. Тривають перемовини з Кабміном і Нацбанком щодо зняття обмежень на закупівлю імпортних продуктів для підприємців.

Послуги з перевезення виробництв надає безкоштовно Укрзалізниця у співпраці з Міністерством інфраструктури. Для початку процедури перевезення бізнесу на Львівщину, слід насамперед заповнити анкету або написати в профільний департамент Львівської ОВА.

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Релокація потужностей

Ще 8 березня в Мінекономіки анонсували розширення державної програми евакуації на сферу бізнесу. Скористатися програмою можуть усі підприємства в зоні бойових дій, для цього потрібно самостійно зголоситися. У пріоритеті компанії з виготовлення ліків, їжі, палива, засобів гігієни та інших товарів першої необхідності.

Водночас уряд закликав усіх підприємців, за можливості, відновити роботу та допомогти зі стабілізацією економіки під час війни. Мовиться про всі види виробничої діяльності, а також про агропромисловий комплекс, оскільки важливим завданням для України є проведення посівної кампанії.

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Раніше ми розповідали, що в Україні ухвалили закон, який дозволяє націоналізацію всіх російських активів на території нашої держави.

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