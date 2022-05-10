Останні біржові дні "Газпрому" – що відбувається з акціями монополіста

Розповідаємо, як коливання на фондовому ринку впливають на російського монополіста

Акції "Газпрому" сильно зміцнилися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Акції російської нафтогазової компанії "Газпром" останнім часом взяли курс на підвищення. У вівторок, 10 травня, вартість цінних паперів "зависла" на позначці 240 рублів, зростання за день склало трохи більше ніж 1%.

Про це свідчать дані біржових торгів.

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Що відбувається з акціями "Газпрому" / Фото: скріншот

На такому рівні акції газового монополіста тримаються вже близько тижня, перед тим різкий спад до рівня 206 рублів був у другій половині квітня.

Нагадуємо, що травень – це останній місяць, коли "Газпром" продає свої цінні папери на іноземних майданчиках.

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Вже 31 травня компанія повністю залишить іноземні фондові майданчики, після того, як у Росії ухвалили відповідний закон про заборону розміщувати там депозитарні розписки на цінні папери компаній РФ.

Що для "Газпрому" означають акції?

Раніше фінансовий аналітик Олексій Лупоносов розповів, що фондовий ринок у РФ є абсолютно не показовим і не відображає реальної ситуації.

По суті, фінансова стабільність компанії не порушується ані від падіння, ані від зростання капіталізації акцій. Навіть якщо акції стануть абсолютно "сміттєвими", це не похитне "Газпром".

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"Газпром" може стати банкрутом лише в тому випадку, якщо Росія зазнає остаточної поразки у цій війні.

Проте навіть тоді компанія має три роки міцності, і вона зможе цей час працювати у збиток.

"Сьогодні" раніше писали, чи може "Газпром" зупинити транзит через Україну, та розповідали, який конкурент з'явився у компанії.