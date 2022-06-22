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Підвищення облікової ставки: ПУМБ відреагував збільшенням відсотків по депозитах

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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22 червня, 14:28
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Розповідаємо, як ПУМБ відреагував на збільшення облікової ставки
Як ПУМБ відреагував на збільшення облікової ставки
Як ПУМБ відреагував на збільшення облікової ставки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

3 червня 2022 року НБУ підвищив облікову ставку до 25%. Фактично це означає, що вартість гривневого ресурсу різко зросте.

Редакція сайту "Сьогодні" разом з експертами ПУМБ розбиралась, які зміни у фінансове життя українців принесе підвищення ставки.

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Загалом, високий рівень інфляції — це загальносвітова тенденція, як і підвищення облікових ставок центральними банками різних країн. Так, наприклад, уже підвищила облікову ставку Федеральна резервна система США — у Сполучених Штатах інфляція є рекордною за останні 40 років. Також, вперше за дуже довгий період облікову ставку підвищує Європа.

В Україні підвищення облікової ставки має на меті скорочення темпів інфляції та зниження тиску на курс. У перспективі підвищення ставки може призвести до збільшення ставок за депозитами та кредитами. Однак зараз складно прогнозувати, на скільки саме. Експерти вважають, що процес будет поступовим.

До речі, це не перше підвищення облікової ставки. Так, у 2014-2015 роках Нацбанк вже підвищував облікову ставку – до рекордних 30%. Вона протрималась з березня по липень, після чого її почали поступово знижувати. Однак, на думку експертів, зараз банківська система України більш стійка, ніж була у 2014-2015 роках.

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Банк Ріната Ахметова вже відреагував на збільшення облікової ставки і підвищив ставки за депозитами для фізичних осіб у національній валюті. У середньому дохідність вкладів угривні збільшиться на 2-3% залежно від виду депозиту та строку розміщення.

Пропозиція актуальна як для вже існуючих, так і нових клієнтів банку. Відкрити депозит у ПУМБ можна як офлайн (у відділенні), так і онлайн (у мобільному додатку ПУМБ Online). Для нових клієнтів банку достатньо пройти процедуру ідентифікації через застосунок Дія. Після цього користувач зможе відкрити та активувати дебетову віртуальну карту всеКАРТА та отримати доступ до усіх послуг банку, окрім кредитування.

Ще одним бонусом депозитів від ПУМБ є програма лояльності ПУМБ (+1% річних), яка діє на більшість (окрім депозитів "Надійний" та "Скарбничка+") депозитних програм банку. Програма лояльності діє за умови пролонгації діючого вкладу, відкриття другого депозиту за наявності діючого у ПУМБ, повторного розміщення депозиту та відкриття депозиту за допомогою додатку ПУМБ Онлайн. За результатами 1 кварталу 2022 року 80% клієнтів ПУМБ стабільно продовжують свої вклади в ПУМБ.

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ПУМБ вже понад 30 років виконує усі зобов’язання перед клієнтами, державою та співробітниками і, попри війну, продовжує вчасно виплачувати депозити та інші виплати згідно з умовами договорів. Навіть більше, як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у березні-червні 2022 банк виплатив вкладникам банків-банкрутів понад 90 млн грн і продовжує ці виплати.

За офіційними даними НБУ, ПУМБ став ТОП-2 у переліку найприбутковіших банків з приватним капіталом за 1 квартал 2022 року. Також, за даними НБУ за 1 квартал 2022 року, ПУМБ серед банків з приватним капіталом посів 2 місце за обсягом приросту коштів фізичних осіб на вимогу в гривні та 2 місце за приростом загального обсягу (поточні рахунки та строкові депозити) роздрібного депозитного портфеля в національній валюті*.

Читайте у нашому матеріалі, як ПУМБ підтримує державу під час війни. Також ми розповідали, хто такі "Герої енергетичного фронту".

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