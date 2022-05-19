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"Роснафта" слабшає? Що відбувається з акціями на біржі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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19 травня, 18:01
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Розповідаємо, що відбувається з однією з головних російських компаній на біржі
Акції "Роснафти" падають на біржі
Акції "Роснафти" падають на біржі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Акції російської державної нафтової компанії "Роснафта" за день опустилися нижче 400 рублів.

Про це свідчать дані біржових торгів.

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У четвер, 19 травня, акції впали на 1,10% порівняно з попереднім днем, їхня ціна склала 399,55 рублів, а на початку торгів вона була на рівні 402-404 рублів.

Акції "Роснафти" падають
Акції "Роснафти" падають / Фото: скріншот

Акції "Лукойлу"

Просіли й акції найбільшої приватної нафтової компанії "Лукойл", вони впали на 1,64% порівняно з 18 числом.

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Якщо брати значення за останні 5 днів, то цінні папери зросли порівняно з попереднім аналогічним періодом на 0,61%, а якщо подивитися на динаміку за місяць, то акції "Лукойлу" просіли на 1,76%.

Ціни на нафту

А ціни на чорне золото, навпаки, зростають. Головна причина цього – ослаблення карантинних обмежень у Китаї.

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,4%, до 110,64 долара за барель, а на американську нафту WTI подорожчали на 1,5%, до 108,50 долара за барель.

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Також на цінові коливання впливають зростання світової інфляції, війна Росії проти України та побоювання з приводу дефіциту світових запасів, що переважають побоювання стосовно уповільнення економічного зростання.

"Сьогодні" раніше писали, від чого у європейців стався ціновий шок, і розповідали, яку хитрість для газового шантажу придумав "Газпром".

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