"Роснафта" слабшає? Що відбувається з акціями на біржі

Акції російської державної нафтової компанії "Роснафта" за день опустилися нижче 400 рублів.
Про це свідчать дані біржових торгів.
У четвер, 19 травня, акції впали на 1,10% порівняно з попереднім днем, їхня ціна склала 399,55 рублів, а на початку торгів вона була на рівні 402-404 рублів.
Акції "Лукойлу"
Просіли й акції найбільшої приватної нафтової компанії "Лукойл", вони впали на 1,64% порівняно з 18 числом.
Якщо брати значення за останні 5 днів, то цінні папери зросли порівняно з попереднім аналогічним періодом на 0,61%, а якщо подивитися на динаміку за місяць, то акції "Лукойлу" просіли на 1,76%.
Ціни на нафту
А ціни на чорне золото, навпаки, зростають. Головна причина цього – ослаблення карантинних обмежень у Китаї.
Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,4%, до 110,64 долара за барель, а на американську нафту WTI подорожчали на 1,5%, до 108,50 долара за барель.
Також на цінові коливання впливають зростання світової інфляції, війна Росії проти України та побоювання з приводу дефіциту світових запасів, що переважають побоювання стосовно уповільнення економічного зростання.
"Сьогодні" раніше писали, від чого у європейців стався ціновий шок, і розповідали, яку хитрість для газового шантажу придумав "Газпром".