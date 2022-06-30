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Російські компанії з тріском обвалилися на біржі – куди докотилися акції

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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30 червня, 14:56
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Розповідаємо, що відбувається на Московській біржі 30 червня з акціями російських компаній
Акції великих російських компаній обвалилися за "Газпромом"
Акції великих російських компаній обвалилися за "Газпромом" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після рекордного, останнім часом, падіння акцій російського газового гіганта "Газпром" , за ним пішли й інші російські компанії

Про це свідчать дані спеціалізованого фінансового майданчика Investing.com.

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Акції Сбербанку обвалилися майже на 4% всього за кілька годин, ситуація виглядає так:

Динаміка акцій Сбербанку 30 червня
Динаміка акцій Сбербанку 30 червня / Фото: скріншот

Крім цього, впали акції таких великих компаній, як "Норнікель", ЛУКОЙЛ, Яндекс:

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Динаміка акцій російських компаній 30 червня
Динаміка акцій російських компаній 30 червня / Фото: скріншот

Що сталося із "Газпромом"?

30 червня акції газового монополіста почали різке піке, і на це є вагома причина.

Справа в тому, що кремлівська компанія після зборів акціонерів вирішила не виплачувати дивіденди за 2021 рік і ринок миттєво відреагував на це.

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Вранці одну акцію "Газпрому" можна було придбати за 304,93 рубля, а станом на 11 годин вартість впала орієнтовно на 30% – до 207,9 рубля.

Керівництво компанії вважає, що дивіденди за результатами 2021 року виплачувати "недоцільно" та "Газпром" зосередиться на інвестиційних програмах та підготовці до опалювального сезону.

Раніше монополіст твердо обіцяв виплатити дивіденди. по 52,53 рубля за одну акцію та загальна сума мала стати рекордною за весь період існування компанії.

"Сьогодні" раніше писали, як "Газпромбанк" фінансує війну в Україні та розповідали, як "Газпром" вирішив шантажувати країни Європейського Союзу.

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