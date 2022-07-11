SCM Ахметова перерахувала до бюджету 1,2 млрд євро податків з початку року

Росія зруйнувала сотні підприємств в Україні, на яких до війни трималася економіка нашої країни

В Україні погіршується ситуація в економіці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Підприємства SCM Ріната Ахметова у першому півріччі 2022 року перерахували до державного бюджету близько 1,2 млрд євро податкових відрахувань, ставши найбільшим приватним платником податків у країні в умовах війни.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesspiegel із посиланням на інтерв'ю бізнесмена Ріната Ахметова.

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"Група SCM, що належить Ахметову, була найбільшим платником податків і інвестором країни. У першій половині цього року його компанії сплатили до бюджету 1,2 млрд євро податків і зборів" – пише видання.

Однак у міру руйнування Росією українських промислових активів та транспортної інфраструктури ситуація в економіці погіршується.

"Ситуація дуже складна. Я очікую істотного падіння обсягів виробництва та реалізації продукції, що позначиться і на економічних показниках країни, і на податкових надходженнях", – цитує видання слова Ріната Ахметова.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємства Ахметова передали на допомогу ЗСУ та гуманітарні програми 2,7 млрд грн.

Підприємства SCM закуповують засоби індивідуального захисту для військовослужбовців, рації, тепловізори, дрони, автомобілі. Фонд Ріната Ахметова реалізує програми гуманітарної допомоги населенню, забезпечуючи їх продуктами харчування, медикаментами та речами першої потреби.

Раніше стало відомо, скільки підприємств SCM зруйнували російські окупанти. Також ми писали, як Рінат Ахметов назвав повномасштабну війну РФ проти України