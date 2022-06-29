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Зроблена із золошлаків: як себе показала унікальна дорога в Україні

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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29 червня, 14:47
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Фахівці підтвердили якість дороги, протестованої холодом і дощами
Перша дорога із золошлаків пройшла тест на якість
Перша дорога із золошлаків пройшла тест на якість / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж шести місяців в Україні перевіряли якість першої дороги із золошлаків від ДТЕК Енерго.

Як повідомили у пресслужбі компанії, фахівці Державного дорожнього науково-дослідного інституту імені М. П. Шульгіна підтвердили її якість.

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Ділянка довжиною 900 метрів витримала зимові холоди та весняні грози. Візуальний огляд покриття автодороги показав, що за пів року експлуатації, навіть попри зимовий період, пілотна ділянка є в хорошому стані.

"Якщо в конструкції дорожнього одягу були якісь дефекти, вони б проявилися", – пояснив Богдан Стасюк, представник ДП "ДерждорНДІ".

Для підтвердження якості всіх шарів дороги ще потрібно провести додаткове дослідження та випробування зразків у лабораторних умовах. Спеціалісти очікують що покриття відповідатиме нормативним вимогам.

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Унікальна дорога

Компанія ДТЕК восени 2021 року збудувала унікальну дорогу з використанням золошлаків – продуктів згоряння вугілля. Вона пролягла в районі Бурштинської ТЕС в Івано-Франківській області.

Для будівництва пілотної ділянки використали 300 тонн золошлаків Бурштинської ТЕС – сухої і зволоженої золи виносу.

Щороку в Україні утворюється 5-6 млн тонн золошлакових відходів, продукту згоряння вугілля. В Європі до 92% золошлаків утилізують. Водночас українці починають ефективно використовувати таку сировину – вже є перші випадки застосування її для виробництва будівельних матеріалів.

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Перша платна дорога

В Україні вже давно мають намір запровадити платні автодороги. Швидкісна оплачувана траса поєднає Краківець та Рівне, частина магістралі пройде через Львів та Броди.

Очікують, що вартість проїзду цією трасою становитиме близько 2,5 гривні за кілометр (8 євроцентів). Довжина нової автодороги буде приблизно 280 км. Тож вартість повного проїзду концесійною автомагістраллю становитиме трохи більш ніж 700 гривень за поточним курсом.

Прогнозують, що подолати цей шлях можна буде за 2,5-4,2 години. Максимально на ній дозволять розганятися до 130 км/год. Оплату за проїзд із водіїв збиратиме керівна компанія.

Водіям буде необов'язково їздити лише платною трасою – обіцяють, що їм нададуть безкоштовну альтернативу. Правда, невідомо, якої якості там буде асфальтове покриття.

"Сьогодні" писали, що бізнес обурений підняттям тарифів на вантажні перевезення УЗ, а також розповідали про нововведення, які запровадили на митниці до кінця червня для охочих скористатися нульовим розмитненням.

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