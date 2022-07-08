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Смертельна професія: чомусь гинуть топ-менеджери підрядників "Газпрому"

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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8 липня, 16:07
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У Росії прокотилася низка загадкових смертей та самогубств керівників компаній, пов'язаних із газовим монополістом
З початку року вже п'ять керівників пішли у інший світ
З початку року вже п'ять керівників пішли у інший світ / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія веде не лише традиційну війну проти України, а й використовує газ як економічну зброю. І "Газпром" у цій війні виступає таким самим учасником агресії, як і російська армія. Але, що найцікавіше, останнім часом навколо газового монополіста відбуваються досить дивні події – з початку року вже п'ять топ-менеджерів компаній, які пов'язані з "Газпромом" наклали на себе руки.

"Сьогодні" розбиралися, що відбувається у російській компанії.

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П'ятий з початку року

Серед топ-менеджерів компаній, які співпрацювали з "Газпромом", спостерігається особливо висока смертність. З початку року вже п'ять керівників відійшли в інший світ не зовсім природним шляхом. Як сказав би один із російських пропагандистів: "Збіг? Не думаю!".

Почалося ще до гарячої фази війни. Першим із життя пішов 60-річний Леонід Шульман, який був головою транспортної служби "Газпром Інвест". Офіційною причиною було названо самогубство. Небіжчик, нібито, не витримав болю у нозі (про це йшлося в передсмертній записці), тому порізав себе будівельним ножем і помер від порізів.

Наступним у інший світ відійшов заступник генерального директора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки 61-річний Олександр Тюляков. Його тіло знайшли 25 лютого і за версією слідства він повісився у гаражі.

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У квітні сталося ще два майже однакові випадки. 18 квітня у Москві у своєму будинку знайшли вбитою всю родину колишнього віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва (51 рік). За версією слідства сам Аваєв застрелив свою дружину Олену (47 років) та їхню 13-річну доньку Марію з пістолета, а потім застрелився сам. Зброя була в руках загиблого.

А за кілька днів 21 квітня в іспанському місті Льорет-де-Мар на власній віллі знайшли мертвою всю сім'ю Сергія Протосені (55 років). Тут взагалі розігралася кривава драма у стилі Достоєвського. Протосеня, нібито вбив сокирою дружину та дочку, а потім повісився у саду. Топ-менеджер був керівником найбільшої в РФ приватної компанії з видобутку газу "Новатек". Пізніше його син заявив, що його батька та всю сім'ю вбили, а самогубство інсценували.

І, нарешті, на початку липня в котеджному селищі під Петербургом у басейні приватного будинку знайшли тіло загиблого від пострілу в голову Юрія Воронова (61 рік), який був гендиректором транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка виконувала арктичні підряди "Газпрому". Травматичний пістолет було знайдено поряд.

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Небезпечна робота

У нафтогазовому секторі Росії "крутяться" величезні гроші. При цьому "Газпром" неодноразово звинувачували в тому, що багато робіт з будівництва газопроводів він закуповує за завищеними цінами. А гроші, які "розпилюються" на будівництві, осідають у кишенях керівництва компанії.

Нещодавно видання "Проект" та соратники Олексія Навального з Фонду боротьби з корупцією опублікували розслідування про главу "Газпрому" Олексія Міллера. У фільмі показано мега дорогу нерухомість керівника компанії, розкрито схеми передачі частини компанії "людям Путіна" і говориться, що діяльність російського газового монополіста контролюється спецслужбами.

Можливо, саме силовики тим чи іншим чином були причетні до смертей керівників підрядників "Газпрому". Принаймні така версія абсолютно не дивує експертів, які знайомі з енергетичною сферою РФ.

"Довести тут нічого неможливо, але можна зазначити, що "Газпром" – це надто засекречена структура. Співробітники цієї компанії побоюються навіть проговоритися про те, що відбувається в їхніх відділах, бо бояться покарання. І бояться вони не звільнення чи догани від керівництва" , а побоюються за своє життя. Другий важливий момент – "Газпрому" є що приховувати. Особливо у сфері роботи з підрядниками", – розповів партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін.

За його словами, російський монополіст при купівлі обладнання, матеріалів та технологій у підрядників дуже часто використовував корупційні схеми – завищення цін, під час тендерів віддавали перевагу компаніям, які пропонували гірші умови тощо.

Михайло Крутіхін каже, що в таких структурах, як "Газпром", усунення надто балакучих або надто багато знаючих співробітників – не рідкість. При цьому нинішні загадкові смерті підрядників "Газпрому" – це не перші випадки, коли партнери, пов'язані з компанією, помирали не зовсім від природних причин.

Як бачите, там, де "крутяться" великі гроші, існує і небезпека не дожити до похилого віку.

Про те, що думають економісти про перспективи зупинки "Північного потоку-1", читайте тут. Раніше ми писали про те, хто може опинитися в зоні ризику цього опалювального сезону.

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