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СЬОГОДНІ Industry Компанії

Перелік розширюється: проєкт Stop Bloody Energy додав нові компанії, які досі працюють з РФ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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3 травня, 17:22
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Український проєкт продовжує виявляти міжнародний енергетичний бізнес, який і надалі співпрацює з Росією
Український проєкт продовжує збирати інформацію про бізнес, пов'язаний з РФ
Український проєкт продовжує збирати інформацію про бізнес, пов'язаний з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Проєкт Stop Bloody Energy розширив перелік іноземних компаній, які попри напад Росії на Україну продовжують працювати з російським енергетичним сектором.

Про це свідчить інформація на сайті проєкту.

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Зокрема розширено перелік виробників енергетичного обладнання та нафтосервісних компаній, які все ще продовжують працювати з Росією.

Зокрема, до переліку потрапили нафтосервісні компанії з Норвегії, Франції, Італії, Данії та інших західних країн, а саме:

  • Resman;
  • Beicip-Franlab;
  • Drillmec;
  • Welltec;
  • Trican Well Services;
  • Sulzer;
  • KSB;
  • Axens.

Своєю чергою до переліку компаній, які виробляють обладнання для енергетичної промисловості, увійшли:

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  • Tiefenbach;
  • Control Systems;
  • Kamat;
  • Hauhinco Maschinenfabrik;
  • Wolfgang Preinfalk;
  • Breuer-Motoren;
  • JDT;
  • Thiele;
  • Krummenauer Betek;
  • Řetězárna.

Нагадаємо, що в березні група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з росією у паливно-енергетичній сфері.

Раніше ми розповідали, хто зі світових компаній припинив співпрацю з РФ після потрапляння до списку Stop Bloody Energу. Також ми писали, що відома міжнародна компанія Shell вирішила відмовитися від купівлі розбавленої російської нафти.

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