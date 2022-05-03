Перелік розширюється: проєкт Stop Bloody Energy додав нові компанії, які досі працюють з РФ

Український проєкт продовжує виявляти міжнародний енергетичний бізнес, який і надалі співпрацює з Росією

Український проєкт продовжує збирати інформацію про бізнес, пов'язаний з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Проєкт Stop Bloody Energy розширив перелік іноземних компаній, які попри напад Росії на Україну продовжують працювати з російським енергетичним сектором.

Про це свідчить інформація на сайті проєкту.

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Зокрема розширено перелік виробників енергетичного обладнання та нафтосервісних компаній, які все ще продовжують працювати з Росією.

Зокрема, до переліку потрапили нафтосервісні компанії з Норвегії, Франції, Італії, Данії та інших західних країн, а саме:

Resman;

Beicip-Franlab;

Drillmec;

Welltec;

Trican Well Services;

Sulzer;

KSB;

Axens.

Своєю чергою до переліку компаній, які виробляють обладнання для енергетичної промисловості, увійшли:

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Tiefenbach;

Control Systems;

Kamat;

Hauhinco Maschinenfabrik;

Wolfgang Preinfalk;

Breuer-Motoren;

JDT;

Thiele;

Krummenauer Betek;

Řetězárna.

Нагадаємо, що в березні група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з росією у паливно-енергетичній сфері.

Раніше ми розповідали, хто зі світових компаній припинив співпрацю з РФ після потрапляння до списку Stop Bloody Energу. Також ми писали, що відома міжнародна компанія Shell вирішила відмовитися від купівлі розбавленої російської нафти.