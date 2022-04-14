Держава має всі інструменти – економіст розповів, як можна відновити виробництво в Україні

Українську економіку під час війни важливо втримати на плаву, для цього є кілька інструментів

Експортні підприємства повинні працювати в Україні попри війну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Підприємцям, які відновлюють виробництво в умовах воєнного стану, потрібно відшкодувати ПДВ.

Таку думку озвучив економіст Борис Кушнірук і додав, що в держави є для цього всі інструменти.

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Аграрії та виробники мають бути забезпечені оборотними коштами. Це дозволить зберегти робочі місця та сплачувати податки до держбюджету.

"Тим підприємствам у промисловості або аграрному секторі, які мають накопичений невідшкодований ПДВ, держава повинна відшкодувати ПДВ у повному обсязі", – заявив Кушнірук.

Щоб відновити роботу української економіки, держава може здійснити такі кроки:

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Національний банк може викупити в уряд облігації державної внутрішньої позики;

завдяки цьому – відшкодувати податки на додану вартість;

повертати гроші лише тим підприємцям, які зобов’язуються відновити виробничу діяльність.

Проблема з експортом

Раніше підприємства, які є учасниками Європейської бізнес асоціації, звернулися до міністра фінансів України Сергія Марченка. Вони попросили його розблокувати відшкодування ПДВ для бізнесу.

Пояснили це тим, що експортні галузі не можуть відновити виробництво через брак коштів, що виник у зв’язку з зупинкою відшкодування ПДВ. Якщо проблему не розв’язати, невдовзі виробництво скоротять. У свою чергу, це призведе до безробіття та зниження податкових відрахувань і валютної виручки.

Раніше ми писали, що українські металургійні гіганти відновлюють роботу. Зокрема перезапускають потужності компанії групи Метінвест.

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Криворізькі промислові підприємства також беруть активну участь в підтримці економіки регіону та надають матеріали й техніку для будівництва фортифікаційних споруд Збройним силам України.