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Навчають та працевлаштовують: яку роботу пропонують переселенцям у "ДТЕК Енерго"

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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19 травня, 18:35
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Енергетична компанія активно підтримує внутрішньо переміщених осіб та надає їм роботу
ДТЕК Енерго активно наймає нових працівників
ДТЕК Енерго активно наймає нових працівників / Фото: Pexels, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Від початку війни, понад 1000 нових співробітників забезпечили роботою в "ДТЕК Енерго" бізнесмена Ріната Ахметова.

Як повідомили в пресслужбі компанії, українцям надали місця на шахтах і допоміжних підприємствах у Дніпропетровській області.

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Серед працевлаштованих громадян, майже 400 людей – це українці, яких вдалося евакуювати із зон активних бойових дій.

"Це люди, які виїхали з тимчасово окупованих регіонів України чи тих, де тривають бойові дії. Також чимало тих, хто втратив роботу через зупинку підприємств чи скорочення бізнесу", – пояснили в "ДТЕК Енерго".

Новий старт

На підприємствах компанії усіляко підтримують майбутніх співробітників. Їм допомагають:

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  • отримати спеціальність;
  • навчитись нової професії;
  • поновити професійні посвідчення.

Якщо людям немає де жити, їм надають місця в гуртожитках. Компанія також забезпечує адаптацію новачків до виробничого процесу і медичне страхування.

Релокація на захід

В умовах воєнного стану, чимало підприємств перенесли свої потужності подалі від лінії фронту, на захід країни. Одними з перших на новому місці запрацювали виробництва машинобудівної компанії Corum Group, що входить до складу ДТЕК Ріната Ахметова – у Хмельницькій та Волинській областях.

Як повідомили в комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку, релокація Corum Group є одним із успішних прикладів. Вони опинились серед тих, хто першими наважились на такий крок для збереження бізнесу.

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Раніше "Сьогодні" писали про те, які фахівці потрібні роботодавцям під час війни. Водночас українські заробітчани у Польщі потрапили під скорочення.

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