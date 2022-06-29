Загроза для експортних галузей? Бізнес обурений раптовим підвищенням тарифів на залізниці

Чергове підвищення тарифів "Укрзалізницею" викликало хвилю протестів серед підприємців

Український бізнес виступив проти раптового підвищення тарифів на УЗ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення відразу на 70% створює серйозну загрозу для існування експортних галузей України, які можуть не витримати такого навантаження, і для економіки в цілому.

Про це заявив президент ІСС-Ukraine (Українського національного комітету Міжнародної торгової палати) Володимир Щелкунов.

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Він додав, що такі рішення мають ухвалюватися спільно з бізнесом, а не одноосібно, як це робиться зараз. До того ж упродовж 2021 року вже відбулося кілька підвищень тарифів на перевезення УЗ.

"Ми намагалися завжди з розумінням ставитися і до перевізників, і до бізнесу, намагаючись знайти консенсус. Зараз також слід піти на пошук цього консенсусу", – підкреслив Щелкунов.

У пояснювальній записці до ініціативи йдеться, що коштів, які отримує нині УЗ, не вистачає для покриття поточних витрат. Але до розв’язання проблеми слід підійти комплексно і бізнес пропонує обговорювати питання, без ухвалення рішень в односторонньому порядку.

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Втримати економіку на плаву

Щелкунов запевнив, що бізнес усвідомлює ситуацію в "Укрзалізниці", на яку, як на головну інфраструктурну складову держави, впало величезне навантаження. Проте у такій ситуації перебуває не лише УЗ – всі українські підприємства намагаються утриматися на плаву, виплачують зарплати та сплачують податки до бюджету.

"Членами ІСС-Ukraine є й аграрії, і металурги, і представники рудної галузі, і хіміки. Вони також опинилися в надзвичайно скрутній ситуації", – наголосив він.

Ситуація складна для бізнесу, оскільки через російську агресію закриті українські порти, а головною логістичною артерією стала залізниця. Галузі намагаються втриматись на плаву, платять податки, зарплату працівникам, тож підвищення тарифів на перевезення буде для них дуже болючим.

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Президент ІСС-Ukraine висловив переконання, що Україна може перемогти тільки з сильною економікою і значущою позицією на міжнародних ринках. Проте якщо експортні галузі країни будуть змушені скоротити, а то й закрити виробництво – економіка втратить все.

"Економіка має забезпечити життєздатність держави. Дуже не хотілося б, аби підвищення тарифів на залізничні перевезення створили загрозу вбивства експортних напрямків, адже вони дуже вразливі до збільшення собівартості продукції", – пояснив він.

Володимир Щелкунов додав, що світова спільнота, підтримуючи Україну, витісняє з ринків Росію. Але якщо українська продукція буде неконкурентоспроможною, зокрема через дорогу логістику, то ці ніші займуть інші країни – Китай, Індія, Туреччина. Відтак виробництво впаде, так само, як і податки, заводи зупиняться, а люди втратять роботу.

Підвищення тарифів

Днями в Міністерстві інфраструктури підтримали ініціативу "Укрзалізниці" та підписали наказ про підвищення коефіцієнтів на перевезення вантажів. Відповідно, тарифи зросли одразу на 70% для всіх 20 видів вантажів.

Планову індексацію тарифів здійснять уже з 1 липня. Залізничники пояснили це тим, що через війну компанія зазнала колосальних збитків, а перевезення вантажів суттєво впали. У такий спосіб до кінця 2022 року зможуть додатково залучити понад 11 млрд грн.

Водночас Українська зернова асоціація закликала владу не підвищувати ці тарифи, щоб не втратити експортні галузі, для яких зростання витрат матиме катастрофічні наслідки. Мовляв, компенсація втрат "Укрзалізниці" не може бути покладена лише на бізнес.

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